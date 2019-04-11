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Вместе с Бэйленом. Тренировочный лагерь сборной Беларуси пополнится 17 хоккеистами
Источник материала: Tut.by
В тренировочном лагере хоккейной сборной Беларуси ожидается серьезное пополнение, сообщает
После мини-серии выставочных матчей с олимпийской сборной России стан национальной сборной покинула большая группа игроков, вернувшихся в расположение солигорского «Шахтера» и молодечненского «Динамо» для участия в
вратари — Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ); Никита Толопило (2000, Беларусь U20), Максим Хмыз (1999, Динамо Мн, КХЛ);
защитники — Кирилл Готовец (1991), Олег Евенко (1991), Евгений Лисовец (1994), Кристиан Хенкель (1995) (все — Динамо Мн, КХЛ), Роман Дюков (1995, Лада, ВХЛ), Дмитрий Коробов (1989, без клуба);
нападающие — Вячеслав Андрющенко (1989, Лада, ВХЛ), Артем Волков (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986) (все — Динамо Мн, КХЛ), Владислав Михальчук (1999, Принц-Джордж, WHL), Данила Карабань (1996, Звезда, ВХЛ), Максим Сушко (1999, Оуэн Саунд, OHL), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).
В таком составе сборная провела три тренировочных дня с понедельника по среду.
Четверг значился выходным, а с пятницы работа будет возобновлена. Причем в заметно пополнившемся составе: отсевов пока не планируется, вместе с тем по ходу уик-энда в расположение сборной прибудут сразу 17 игроков. В их числе будут два представителя молодежной сборной U20: защитник Илья Соловьев и форвард Виктор Масилевич (оба — 2000 года рождения).
Естественным видится усиление представителями клубов, завершивших в среду
В ближайшую субботу ожидается прибытие в Минск защитника КХЛовского «Трактора» Ника Бэйлена (1989), который во второй раз в карьере присоединится к сборной после без малого трехлетнего перерыва. Прибытие форварда финского «Йокерита» Джеффа Платта ожидается 20 апреля.
Следующая календарная неделя станет завершающей для белорусской сборной на домашнем этапе сбора. Согласно плану, 23 апреля команда отправится в столицу Казахстана, а 25-го сыграет там спарринг с хозяевами. Напомним, что сборную Казахстана возглавляет белорусский тренер Андрей Скабелка.
Главный турнир года для белорусской команды начнется 29 апреля.
Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:
29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).
30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).
2 мая. Беларусь — Словения (13.00).
4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).
5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).
Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.
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В тренировочном лагере хоккейной сборной Беларуси ожидается серьезное пополнение.
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