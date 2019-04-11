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"Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Речь Михаила Захарова из победной раздевалки
Источник материала: Партизан
Главный тренер столичной "Юности" Михаил Захаров после победы в чемпионате "Беларуси" сезона-2018/19 произнес воодушевляющую речь в раздевалке.
Минчане выиграли серию против гродненского "Немана" со счетом — 4:1.
"Вы кубок завоевали, мы его поставили. Там все ваши фамилии, на всю жизнь. Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Вписали себя в историю, все красавцы! Хочу всех поздравить", — сказал Захаров.
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"Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Речь Михаила Захарова из победной раздевалки
Главный тренер столичной "Юности" Михаил Захаров после победы в чемпионате "Беларуси" сезона-2018/19 произнес воодушевляющую речь в раздевалке.
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