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"Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Речь Михаила Захарова из победной раздевалки

11.04.2019 22:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер столичной "Юности" Михаил Захаров после победы в чемпионате "Беларуси" сезона-2018/19 произнес воодушевляющую речь в раздевалке.

 Минчане выиграли серию против гродненского "Немана" со счетом — 4:1. 

"Вы кубок завоевали, мы его поставили. Там все ваши фамилии, на всю жизнь. Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Вписали себя в историю, все красавцы! Хочу всех поздравить", — сказал Захаров.

 
 
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Главный тренер столичной "Юности" Михаил Захаров после победы в чемпионате "Беларуси" сезона-2018/19 произнес воодушевляющую речь в раздевалке.
 
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