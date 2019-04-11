"Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Речь Михаила Захарова из победной раздевалки

Минчане выиграли серию против гродненского "Немана" со счетом — 4:1.





"Вы кубок завоевали, мы его поставили. Там все ваши фамилии, на всю жизнь. Сашка умрет, придет его сын и скажет: "О, батя мой гонял. Молодчик!" Вписали себя в историю, все красавцы! Хочу всех поздравить", — сказал Захаров.