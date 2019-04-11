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Пять сотен могильных ям и пропавшие останки. Кто и зачем раскопал куропатские могилы?

12.04.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследователь эпохи большого террора, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов вместе со Светланой Калинкиной и Всеволодом Стебурако в эфире Белсат программы «Размовы ProContra» рассуждают, почему белорусский катынский список сегодня так важен для Куропат и всей Беларуси.


katyn-books.ru


13 апреля вспоминают жертв массовых расстрелов польских граждан в Катыни в 1940 году. Свои катынские списки расстрелянных Польши подали Украина и Россия, а белорусские силовики до сих пор настаивают, что у нас нет катынских жертв. Историк Игорь Кузнецов уверен, что белорусский катынского список не может не существовать, и этот документ прольет свет на огромный пласт истории, который власти стараются скрыть.

«Куропаты сегодня – это территория примерно 18-28 гектаров (ведь границы меняются). Это найденные во время эксгумации, изучения Куропат в 1988 году примерно 510 могильных ям. При этом я бы хотел сказать так: эксгумировалось во время первого следствия лишь восемь захоронений. Второе расследование военной прокуратуры – только 15. Представьте, из 510 могильных ям реально изучено только 6%. Выводы обоих следствий – захоронения были раскопаны раньше. То есть количество останков там не соответствует, и выяснить физически, сколько там остается останков, невозможно. Поэтому когда называется цифра 7 тысяч, 30 тысяч, 250, 300 тысяч – это все исключительно математические вычисления. Мы можем говорить только о каких-то средних цифрах. Средняя цифра, согласно моим подсчетам, реальная абсолютно, – не менее 95-100 тысяч», – считает Игорь Кузнецов.




 
 
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Исследователь эпохи большого террора, кандидат исторических наук Игорь Кузнецов вместе со Светланой Калинкиной и Всеволодом Стебурако в эфире Белсат программы...
 
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