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Первый заместитель Главы Администрации Президента проведет прием граждан в Глуске
Источник материала: Радзiма
16 апреля с 11:00 в большом зале Глусского райисполкома личный прием граждан будет проводить РЫЖЕНКОВ Максим Владимирович, Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь.
Предварительная запись на прием проводится в райисполкоме, кабинет № 24 (г. п. Глуск, ул. Кирова, д. 16), либо по телефону 78-9-80.
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16 апреля с 11:00 в большом зале Глусского райисполкома личный прием граждан будет проводить РЫЖЕНКОВ Максим Владимирович, Первый заместитель Главы Администрации...
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