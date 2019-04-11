«Пары, где муж на заработках, распадаются, потому что их связывают только деньги»

Источник материала: Горецкий вестник

Сколько пар повенчалось в Горецком районе за прошлый год? Каким смыслом наполнен церковный брак и можно ли без него обойтись? Почему современный муж не чувствует себя мужчиной в семье? Эти и другие вопросы обсудили начальник отдела ЗАГС Наталья Мелехова, психолог РЦСОН Светлана Дудакова, настоятель храма в честь Иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» протоиерей Сергий Мосур и священник Римско-католического прихода Андрей Кевлич.





— Семей в районе прибавилось за 2018 год?

Н. М.: — К сожалению, по статис­тике по всей республике количество регистраций браков уменьшилось. Не стал исключением и наш район, в котором брак зарегистрировали 250 пар. Это на 55 меньше, чем год назад.

— Какие церемонии популярны в ЗАГСе?

Н. М.: — Свадьба — особенный день в жизни каждого человека, наполненный необычными лирическими моментами, многие из которых остаются в памяти молодоженов. У нас есть регистрация брака 15-минутная, получасовая и часовая. Практикуем и выездную регистрацию. Например, в кафе, ресторане, Ботаническом саду, амфитеатре, в агроусадьбе за городом. Можно провести церемонию с использованием элементов европейского стиля, когда она начинается не с совместного прохода пары, а отец подводит невесту к жениху. Предлагаем и в национальном стиле. Традиционно одним из самых трогательных и душевных моментов торжества является передача «Семейного очага» от родителей к детям.

В последнее время многие молодожены выбирают обряд песочной церемонии. Их цель — создание семейного оберега. Используются сосуды в виде сердечка, колбы, в которые засыпают песок 9 разных цветов, закупоривают и хранят долгие годы.





— По православному и католическому приходам много ли пар прошли таинство венчания?

С. М.: — Всего 12 венчались в минувшем году в православных храмах. Это на пять меньше, чем в 2017-ом.

А. К.: — Венчаем 2-3 пары в год.

— Почему стоит совершать этот обряд?

С. М.: — Браки совершаются на небесах. В этом таинстве двум людям, которые решили связать себя семейными узами, дается благодать Божья для совместной христианской жизни и рождения детей. Поэтому венчаться необходимо.

А. К.: — Для христианина церковный брак — это единственно правильный путь. Если анализировать типы отношений в обществе между мужчиной и женщиной, то сожительство, которое часто называют гражданским браком, — это неправильный подход. Здесь нет никакой ответственности.

Зарегистрировавшись только в ЗАГСе, многие впоследствии разводятся. А таинство венчания — это дар Божий. Оно помогает сохранить брак.

Ни в церкви, ни в костеле обрядов развенчания нет. В Евангелии сказано, что «Бог сочетал, того человек пусть не разделяет». Это полная, а не временная ответственность до самой смерти.

— Однако почему так мало пар венчаются?

Н. М.: — На мой взгляд, пример должны показывать родители. Если бы они были венчаные, то их дети тоже пошли бы по этому пути.

С. М.: — Второй раз возможно венчание в случае смерти кого-либо из супругов.

А. К.: — Второй брак в христианстве не торжественный, а скорее покаятельный. Исключение, если кто-то из супругов первый раз проходит такое таинство.





— А как вы рекомендуете, сразу идти в храм после регистрации в ЗАГСе или сначала надо проверить свои чувства?

С. М.: — Можно и сразу после ЗАГСа приехать в храм. Чувства надо проверять до регистрации брака. Раньше были народные традиции, направленные на поддержку института семьи, когда молодые сначала обручались. Все до свадьбы понимали, что вот эта пара — жених и невеста. Отец Андрей правильно сказал про ответственность. В церкви тоже есть такой термин, как планирование семьи, но это совсем не то, что подразумевает светское общество. Когда человек берет на себя ответственность за другого по созданию семьи и рождению детей, тогда и приходят дары духа Святаго. Это внутреннее состояние радости. И наоборот, человек, который боится брать на себя ответственность, вот это и есть гражданский брак. Есть там радость для души? Нет. Потому и выбирай, человек.

Другое дело, что таинству венчания предшествует предварительная беседа со священником. Мы объясняем, в чем заключается суть обряда, что такое брак с точки зрения христианства. Иоанн Богослов дал ясную формулу любви: «Бог есть любовь».

Первый вопрос, который, например, я задаю молодым, кто у них будет главой семьи. Многие на него, к сожалению, ответить не могут. И в этом кроются определенные будущие проблемы. Главой семьи должен быть мужчина.

А. К.: — В католической церкви специально определено время, которое называется подготовкой к венчанию. Это примерно 3 месяца, в течение которых молодые проходят определенный курс подготовки. В Горках это 7 занятий по полтора часа, на которых молодые обсуждают вопросы общего христианства, венчания, семейных отношений. Тема первого занятия — что такое любовь. Многие молодые люди не понимают, что любовь — это намного большее, чем просто чувства или привязанность.

С. Д.: — Эти занятия бесплатные?

А. К.: — Конечно, бесплатные. За время моего служения три пары, их посещавшие, пришли к выводу, что они не подходят друг другу. Хорошо, что они это поняли до венчания.

— А какова точка зрения психолога?

С. Д.: — Безусловно, венчание важно. Но к нему надо прийти осознанно. Может быть, для кого-то оно дань моде. Для других традиция. Но я знаю людей, которые обвенчались, а потом разошлись и теперь живут с ощущением вины в других семьях. Браки совершаются на небесах, и эта связь носит духовный характер, который не прекращается с официальными отношениями. Венчаться означает быть вместе с этим человеком в радости или в сложных ситуациях испытаний.

Говорят, Бог дарует благодать. На самом деле помощь. Господь помогает справляться с проблемами. Согласна с отцом Сергием, который считает очень важным, чтобы в семье именно мужчина был главой, брал на себя основную ответственность. На практике видишь, что жены играют главную роль и решают все за всех. А мужчины становятся, не побоюсь этого слова, весьма слабыми в моральном смысле.

Они даже не пытаются решать какие-то проблемы, а пассивно ожидают, когда все сделает жена. Женщины у нас и дрова рубят, и гвозди вбивают, а муж на диване отдыхает. О каком сохранении брака может идти речь, когда муж себя мужчиной не ощущает в такой семье?





— Церковный союз имеет юридическую силу?

А. К.: — В Беларуси нет. Мы не венчаем без официально зарегистрированного брака. А вот, например, в Польше брак, который заключается в церкви, считается официальным.

Н. М.: — В ЗАГСе обязательный атрибут — наличие обручальных колец. В церкви при венчании тоже они необходимы?

С. М.: — Это могут быть те же самые кольца, что и в ЗАГСе.

Н. М.: — Мы регистрируем браки с понедельника по субботу, кроме воскресенья и праздничных дней. А у вас венчание могут провести в любой день?

С. М.: — В храмах таинство проводится в среду, пятницу и воскресенье. В дни постов не венчаем.

А. К.: — В католической церкви не венчают только в страстную пятницу, и в дни Великого Поста не проводят никаких торжеств.

— А как в районе обстоят дела с разводами?

Н. М.: — В 2018 году отдел ЗАГС зарегистрировал всего 38 разводов. Это на 7 меньше, чем год назад. Пары имеют право к нам обратиться только в том случае, если у них нет детей или они уже совершеннолетние. Десять пар мы направили в суд, потому что у супругов есть разногласия по имуществу. То есть в течение месяца они у нас могут расторгнуть брак, а потом в течение трех лет обратиться в суд для раздела имущества.

— Как священнослужители относятся к разводам?

С. М.: — Таинство венчания означает, что перед Богом супруги одно целое, едины во веки вечные. Апос­тол Павел говорит: «Отныне вы не две плоти, а одна».

— Так может, венчание и есть та возможность, которая сохранит семью?

А. К.: — Людям неподготовленным, случайным, которые не работают над собой в духовном плане, и венчание не поможет. Поэтому на занятиях мы рассказываем про проблемы, какие в семье могут возникать, учим правильно ссориться.

— Приведите пару лайфхаков, как это правильно сделать.

А. К.: — Из психологии известно, что спор — это самый распространенный способ в решении проблем. И самый главный его принцип — диа­лог. Он в семье очень важен, чтобы не было доминирования точек зрения одного из супругов. Не стоит делать вид, что проблем нет, они как-то сами собой пройдут. Общий язык очень важен. Мужчина никогда не поймет до конца женщину. Она и сама себя не может понять.

С. Д.: — Да, есть такое, говорят на разных языках.

А. К.: — Мужу или жене, технарю или гуманитарию очень важно во время ссоры научиться слушать то, что тебе хотят сказать, а не то, что ты думаешь во время спора. Эмоции в этот момент самое плохое, когда жена начинает вспоминать все, что было раньше. Семья не распадется, пока муж или жена могут высказать все наболевшее в глаза. А если каждый будет сам по себе, тогда неизбежны проблемы.

Почему распадаются пары, в которых муж на заработках? Потому что их ничего не связывает, кроме денег. Так быть не должно. Если человек повенчался и думает, что он никакой ответственности за семью не несет, то это приведет к катастрофе.

Большинство думает, что проблемы с деньгами или работой первостепенные. А на самом деле духовное неблагополучие приводит к распаду семьи. Поэтому ведите духовную жизнь, и тогда все будет в порядке. Святые отцы говорят, что дух творит форму. А если духа нет, то какая форма ни была бы, все тщетно.

С. Д.: — Мне очень нравится позиция о трех месяцах учебы. Чем больше знаешь, тем больше колебаний. А сможешь ли такую ответственность на себя взять, а твой ли этот человек? Почему еще браки распадаются? В психологии есть такое понятие «семейный кризис» после трех, семи лет совместной жизни или после взросления детей. Супруги иногда не готовы их достойно пережить, тот самый пуд соли вместе съесть, разделяя какие-­то тяготы.

— О чем не стоит забывать при таинстве венчания?

С. М.: — Главное — духовное начало и ответственность молодых людей. Желательно исповедаться и причаститься. По времени таинство длится минут сорок. Молодые приносят рушник. Свечи скорее народная традиция, а не церковная, но неплохая. Их хранят до самой смерти.

А. К.: — Я бы отметил еще проб­лему назойливых фотографов и операторов с камерами. Порой жених и невеста забывают, что самое главное не суперфотографии, а само таинство.

— Каковы ваши советы молодым?

Н. М.: — Главное, чтобы они любили и уважали друг друга. Осознанно подходили к регистрации брака и венчанию, не откладывали на потом рождение детей. Пусть все будут здоровы и счастливы!

А. К.: — Ищите настоящую любовь! Любовь, которая, как апостол Павел говорит, «не ищет своего, вечна, не проходит». Таинство венчания — это путь к счастью, не

обуза и не дань моде, которое делает людей по-настоящему счастливыми. Это любовь, уважение друг к другу и супружеская верность на всю жизнь.

С. Д.: — Важно, чтобы молодые люди, которые заключили брак или совершили таинство венчания, правильно расставляли приоритеты. Не устраивали гонку за материальными благами. В этом случае о духовности нельзя говорить. Должна быть любовь, вера в Господа и в свои силы, что ты все сможешь преодолеть. Сейчас это слово забыли либо его употребляют в другом контексте. Как говорила моя бабушка, надо жалеть друг друга, то есть беречь. Любовь, забота друг о друге и вера, что вдвоем, своей семьей со всем можно справиться — таковы, на мой взгляд, слагаемые семейного счастья.

Подготовила Елена Агейчик