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Новый артъобект появился в Первомайском районе Минска

12.04.2019 23:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весеннее настроение на улицах города. На Руссиянова появилась вот такая цветочная конструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый артъобект появился в Первомайском районе Минска

Теперь символ Первомайского района – васильки. Именно эти цветы встречают минчан на въезде в микрорайон Уручье. Они из нержавеющей стали, так что беспокоиться о сохранности красоты не стоит.

Планы по озеленению и эстетизации у района большие. Цветами украсят территорию вдоль проспекта Независимости и въезды в город.

Новый артъобект появился в Первомайском районе Минска

Татьяна Гордюк, заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Первомайского района:
Запланированы работы по устройству двух композиций на откосе у станции метро. Первая композиция приурочена 50-летию Первомайского района, вторая композиция будет посвящена II Европейским играм.
 
 
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Новости Беларуси. Весеннее настроение на улицах города. На Руссиянова появилась вот такая цветочная конструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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