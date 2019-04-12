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58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

12.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

«Вместе мы – праздник» – инклюзивная спортивная эстафета, которая собрала команды в спортивном зале ГрГУ им. Янки Купалы.

Всех ребят бурно поддерживали болельщики, а специальным гостем праздника стал атлет Александр Кодис.

58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

– Я горжусь всеми вами. В тяжелые для меня моменты я вспоминаю вас ребята, вашу силу воли и это помогает мне справляться с любывми трудностями. Вы — молодцы, и не теряйте то, что у вас есть, – поприветствовал Александр Кодис участников эстафеты.

58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

Инклюзивные соревнования уже стали традиционными, в этом году они посвящены двум знаковым событиям: 58-летию со дня первого полета человека в космос и II Европейским играм.   Участие в состязаниях принимали семьи, где воспитываются дети-инвалиды, подопечные дневного центра Красного Креста, ученики СШ №16 и молодые люди из дневного центра для инвалидов ТЦСОН.

58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события
58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события
58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

Хоть жюри и подсчитывало балы, чтобы определить лучшую команду, все ребята ушли домой с призами и хороши настроением. К слову спортивные задания были связаны со II Европейскими играми. Например, у гродненских соревнований была своя версия бадминтона.

58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события
58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события
58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события
58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события
58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

Но это еще не все сюрпризы, ведь у праздника была и космическая сторона. Специальным гостем соревнований также стали организаторы выставки «Это космос», которые принесли с собой частичку своей волшебной экспозиции.

#подготовка евроигры
Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
 
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«Вместе мы – праздник» – инклюзивная спортивная эстафета, которая собрала команды в спортивном зале ГрГУ им. Янки Купалы. Всех ребят бурно поддерживали...
 
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