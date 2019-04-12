58 лет со дня первого полета в космос и II Европейские игры. В Гродно прошли соревнования, которые объединили оба события

Источник материала: Вороновская газета





«Вместе мы – праздник» – инклюзивная спортивная эстафета, которая собрала команды в спортивном зале ГрГУ им. Янки Купалы.

Всех ребят бурно поддерживали болельщики, а специальным гостем праздника стал атлет Александр Кодис.





– Я горжусь всеми вами. В тяжелые для меня моменты я вспоминаю вас ребята, вашу силу воли и это помогает мне справляться с любывми трудностями. Вы — молодцы, и не теряйте то, что у вас есть, – поприветствовал Александр Кодис участников эстафеты.





Инклюзивные соревнования уже стали традиционными, в этом году они посвящены двум знаковым событиям: 58-летию со дня первого полета человека в космос и II Европейским играм. Участие в состязаниях принимали семьи, где воспитываются дети-инвалиды, подопечные дневного центра Красного Креста, ученики СШ №16 и молодые люди из дневного центра для инвалидов ТЦСОН.









Хоть жюри и подсчитывало балы, чтобы определить лучшую команду, все ребята ушли домой с призами и хороши настроением. К слову спортивные задания были связаны со II Европейскими играми. Например, у гродненских соревнований была своя версия бадминтона.













Но это еще не все сюрпризы, ведь у праздника была и космическая сторона. Специальным гостем соревнований также стали организаторы выставки «Это космос», которые принесли с собой частичку своей волшебной экспозиции.