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Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы

12.04.2019 23:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Очень интересной получилась дуэль португальской «Бенфики» и немецкого «Айнтрахта». В рядах «красно-белых» настоящий перфоманс устроил молодой форвард Жоау Фелиш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы

За полчаса игрового времени нападающий сумел забить три мяча и отдать одну голевую передачу. Это позволило португальцу установить рекорд Лиги Европы: он стал самым молодым автором хет-трика в истории турнира. На момент достижения ему исполнилось 19 лет и 152 дня. А результативные действия Фелиша позволили «Бенфике» победить «Айнтрахт» – 4:2.

Жоау Фелиш стал самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы

В других матчах «Челси» на последних минутах вырвал победу у «Славии», а в испанском дерби «Валенсия» была сильнее «Вильярреала».
 
 
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Новости мира. Очень интересной получилась дуэль португальской «Бенфики» и немецкого «Айнтрахта». В рядах «красно-белых» настоящий перфоманс устроил молодой...
 
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