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«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка
Источник материала: СТВ
Элитная «сталинка» у Белгосцирка, построенная в 1957 году, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы тоже имеет негласный статус дома не для всех.
Писатели Панченко и Гурский, композитор Оловников, скульптор Селиханов, актриса Ржецкая и режиссер Рахленко, журналисты «Вожыка» – культовые герои эпохи за дверями каждой типовой квартиры. Дом считался по-настоящему «звёздным», рассказали в фильме
Вальмен Аладов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Вальмен Аладов:
В СССР это было обычным явлением. Кто-то заварил его сразу, побоявшись неприятного запаха. Кто-то оставил, как артефакт и дань эпохе. Впрочем, это – не единственный интересный элемент в квартире. Вытяжка на кухне – ровесница дома.
Избавляться от раритета жильцы не торопятся. А вот дровяные трубы – давно в прошлом.
Нинель Аладова, профессор кафедры интерьеров и оборудования БГАИ:
Профессор признаётся: большая площадь квартиры не оправдывает её недостатков.
Архитектор задумал сделать реконструкцию первых этажей во всех домах на проспекте. На первом этаже этого дома в прежние времена было кафе «Молочное». С ним связана отдельная история.
Вальмен Аладов:
Новый декор тут же отразился на выручке – она выросла вдвое. Но новое название так и не утвердили. Потом кафе прикрыли.
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«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка
Элитная «сталинка» у Белгосцирка, построенная в 1957 году, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы тоже имеет негласный статус дома не для всех.
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