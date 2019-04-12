ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

12.04.2019 23:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Элитная «сталинка» у Белгосцирка, построенная в 1957 году, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы тоже имеет негласный статус дома не для всех.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Писатели Панченко и Гурский, композитор Оловников, скульптор Селиханов, актриса Ржецкая и режиссер Рахленко, журналисты «Вожыка» – культовые герои эпохи за дверями каждой типовой квартиры. Дом считался по-настоящему «звёздным», рассказали в фильме «Тайны Беларуси».

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Вальмен Аладов, заслуженный архитектор Республики Беларусь:
Он пострадал только в декоре. Большие квартиры, высокие потолки – это всё осталось.

Заслуженный архитектор БССР Вальмен Аладов живет здесь вместе с супругой. Четырёхкомнатную квартиру площадью 105 метров в 1955 году получили его родители.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Вальмен Аладов:
На проспекте, в основном, 5-этажные дома. А вот этого часть – 7-этажная. А свыше 5-ти этажей – это лифт и мусоропровод.

И в те времена мусоропровод не делали на лестничной клетке, делали мусоропроводы в каждой квартире.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

В СССР это было обычным явлением. Кто-то заварил его сразу, побоявшись неприятного запаха. Кто-то оставил, как артефакт и дань эпохе. Впрочем, это – не единственный интересный элемент в квартире. Вытяжка на кухне – ровесница дома.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Избавляться от раритета жильцы не торопятся. А вот дровяные трубы – давно в прошлом.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Нинель Аладова, профессор кафедры интерьеров и оборудования БГАИ:
Представляете, мы вселялись в такой дом – большая квартира и дровяные трубы. Я когда рассказываю, мои ребята не верят: «Не может быть, чтоб это было!» Я говорю: «Да, было».

Нинель Аладова – профессор кафедры интерьера и оборудования Белорусской академии искусств. Собственная квартира для неё – лучшее наглядное пособие – лекции для студентов часто проводят прямо в гостиной.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Профессор признаётся: большая площадь квартиры не оправдывает её недостатков.

Нинель Аладова:
Я очень не люблю свою планировку, скажу откровенно. Её всегда студентам показываю, как очень плохую. А именно: кухня и ве подсобные помещения находятся в конце квартиры. То есть вы заходите, проходите всю эту анфиладу. У нас коридор – 15 метров!

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Архитектор задумал сделать реконструкцию первых этажей во всех домах на проспекте. На первом этаже этого дома в прежние времена было кафе «Молочное». С ним связана отдельная история.

Вальмен Аладов:
Я хотел назвать его «Арена», потому что рядом с цирком. И такой декор сделать, чтобы было панно стеклянное на торцовой стене, круг – тематика такая цирковая была.

В первый раз в Минске сделали стены, оклеенные тканью.

«Я очень не люблю свою планировку!» Мусоропровод в квартире и коридор в 15 метров. Как живут в элитной «сталинке» у цирка

Новый декор тут же отразился на выручке – она выросла вдвое. Но новое название так и не утвердили. Потом кафе прикрыли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Элитная «сталинка» у Белгосцирка, построенная в 1957 году, на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы тоже имеет негласный статус дома не для всех.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карло Анчелотти: «Мы абсолютно уверены, что сможем перевернуть игру с нашими болельщиками на нашем стадионе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.04.2019
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика