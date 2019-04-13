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Интервью на асфальте

14.04.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Интервью на асфальте
Сергей Казимирович Буйко,
прораб укладки асфальтобетона:

Ремонт автодороги Н-6154 начался в феврале текущего года, окончание работ запланировано на май. Сразу же за д. Довнары в сторону трассы М6 положено более 2 км асфальтобетона, участок существенным образом изменился.
Технологические сроки прошли - и дорога требует к себе внимания. Текущие ремонтные работы проведены качественно, в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Была проведена вырубка деревьев, мешающая видимости по ходу движения, произведено устройство выравнивающего слоя асфальтобетона, устройство его верхнего слоя. Предстоит еще осыпка обочин, установка знаков, нанести дорожную разметку - и участок дороги будет полностью готов к эксплуатации.
Ориентировочная стоимость работ - 260 000 рублей - затраты немаленькие. Асфальтобетон - недешевый материал. Доставка материала с АБЗ за 48 км влечет существенные транспортные расходы.
На данном участке дороги постоянно трудилась бригада укладки в количестве шести человек, водитель автогудронатора, дорожная фреза. В зависимости от укладываемого слоя характера работ количество рабочих варьировалось от 8 до 12 человек, в среднем было задействовано до 4 водителей на перевозке асфальтобетона, при необходимости их число увеличивалось до 10. Каждый водитель выполняет от двух до четырех рейсов. Если начинается интенсивный дождь - прекращаем работу.
Для выполнения поставленных задач имеем необходимую технику, квалифицированный потенциал. С мая прошлого года используем новый амкодоровский каток.
Соблюдаем технологические требования. Важнейшее - температура асфальтобетона не должна быть ниже 80 градусов.
Ремонт дороги - процесс длительный, требующий основательной подготовки. Бывают и суббота, и воскресенье рабочими, в зависимости от темпов работ, погодных условий.
С 2009 год работал главным инженером в ДРСУ-156, начальником планового отдела, сейчас - прораб. Свою работу знаю и люблю.

Иван Валерьевич Шарлан, машинист катка:

Интервью на асфальте

- 24 года я работаю на асфальтоукладке, без малого - все время на катке. Старожил, со многими приходилось ремонтировать районные дороги, и не только.

Новый "Амкодор" в прошлом году получил, это уже мой третий асфальтокаток за четверть века труда. Первый тоже в рабочем состоянии, работает на ремонте этого же участка дороги. Раньше без кабины приходилось работать, дождь и снег сопутствовали дорожным будням.
Дорога живет своей жизнью, мы работаем, как правило, не останавливая движение. Профессия требует внимательности и аккуратности. Водитель катка - своеобразный детектор качества. Нужно следить, чтобы не было трещин в процессе укладки, не подвели эмульсия, температура. Можно сказать, что спустя годы приходит опыт, работу выполняешь автоматически.
Если участок дороги сравнить сзади, участок спереди - большая разница. И можно гордиться, что это сделали мы - дорожники. Не просто залатали косметически дыры и выбоины, а сделали дорогу современной и безопасной.
Зимой чищу дороги, люди нашей профессии подменяют механизаторов на тракторах. Но каток всегда готов к работе. Без работы мы не останемся.

Интервью на асфальте

Денис Петрович Кнутович, машинист катка:

Девять лет в профессии дорожника. Тяжелая работа, изматывающая, вредные условия труда налицо. При всем кажущемся однообразии присутствует и много творческих моментов. Работаем, стараемся. За плечами старожилов - многие сотни километров отремонтированных дорог.
Кроме работ по укатыванию асфальта, я еще водитель автомобиля по перевозке работников, отвожу их на объект, с работы и на работу. А трудовой день при необходимости может длиться 10-12 часов.
Приятно, когда катаешь асфальт, а проезжающие водители и пассажиры показывают вверх поднятый палец, дескать, все "окей".
Постоянно имея дело с техникой, источником повышенной опасности, всегда помним о том, что дороги - участки интенсивного движения, нужны предельная концентрация внимания и профессионализм. Помним о том, что нас ждут дома. Лично меня: трое детей -двое школьников, дочка дошкольного возраста, супруга - социальный педагог в начальной школе.

Интервью на асфальте
Валерий Марьянович Шидловский, машинист укладчика асфальтобетона:

Более чем 70% всех дорог имеют асфальтовое покрытие. Каждый из нас знает дороги района, знает и проблемы отдельных дорог.

Качественное дорожное покрытие - это результат труда многих людей. Десятками, если не сотнями лет, выработаны общие правила и требования, которые необходимо соблюдать в процессе асфальтоукладки.
Положить новый слой "дорожной одежды" - это всегда как в первый раз. Стремимся максимально выровнять и уплотнить поверхность дороги, избавиться от мусора и грязи для качественного сцепления укладываемого слоя асфальта с нижележащим основанием. Всегда очень важным участком работы является обработка тонким слоем эмульсии или битума (с помощью гудронатора). Всегда дорожники внимательно следят за погодой, которая является или союзником, или врагом ремонтных работ.
Глядя на ровный слой асфальта, который только что был еще выложен - испытываешь чувство удовлетворения и важности своей профессии.

 
 
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Сергей Казимирович Буйко, прораб укладки асфальтобетона: Ремонт автодороги Н-6154 начался в феврале текущего года, окончание работ запланировано на май. Сразу же...
 
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