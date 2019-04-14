В Волковыске на Мицкевича горел жилой дом

14 апреля около 5 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Волковыске по ул. Мицкевича.
По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение кровли жилого дома.
На момент пожара в доме находился знакомый хозяйки. Он проснулся, услышав треск шифера. Вышел на улицу и увидел, что горит кровля. Попросил соседа вызвать спасателей. Через пять минут подразделений МЧС были на месте возгорания.
В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, на площади 2 кв.м.
Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
При обнаружении пожара
- немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по тел. 101, указать точное место пожара, наличие в здании людей
- на начальной стадии попытаться справиться с огнем самостоятельно: засыпать песком, накрыть плотной тканью. Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в емкость с водой
- найти и вывести маленьких детей, пожилых людей
- закрыть окна и двери
- отключить газовые приборы, электроэнергию
- взять с собой документы, деньги, ценные вещи
- выходя из задымленного помещения дышать через мокрую ткань. При сильном задымлении передвигаться к выходу ползком
- использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную ткань
Фото Волковысский РОЧС