В Волковыске на Мицкевича горел жилой дом

Источник материала: Новости Волковыска

14 апреля около 5 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Волковыске по ул. Мицкевича.

По прибытии к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение кровли жилого дома.

На момент пожара в доме находился знакомый хозяйки. Он проснулся, услышав треск шифера. Вышел на улицу и увидел, что горит кровля. Попросил соседа вызвать спасателей. Через пять минут подразделений МЧС были на месте возгорания.

В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, на площади 2 кв.м.

Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

При обнаружении пожара

- немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по тел. 101, указать точное место пожара, наличие в здании людей

- на начальной стадии попытаться справиться с огнем самостоятельно: засыпать песком, накрыть плотной тканью. Сорвать горящие шторы, затоптать огонь ногами, залить водой или бросить в емкость с водой

- найти и вывести маленьких детей, пожилых людей

- закрыть окна и двери

- отключить газовые приборы, электроэнергию

- взять с собой документы, деньги, ценные вещи

- выходя из задымленного помещения дышать через мокрую ткань. При сильном задымлении передвигаться к выходу ползком

- использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную ткань





















Фото Волковысский РОЧС