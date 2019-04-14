Совмин утвердил план мероприятий по реализации директивы о развитии системы ЖКХ

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси утвердило план мероприятий по реализации директивы президента №7 по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства страны, сообщили в пресс-службе Совмина в понедельник.

"План включает расширение возможностей использования электроэнергии в жилищном фонде для целей теплоснабжения (отопления), горячего водоснабжения, проведение капитального ремонта, поэтапное обеспечение до 2025 года 100% потребителей качественной питьевой водой", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, планируется подготовка и внесение в Совмин постановлений о мерах по реализации указа "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов", об определении порядка финансирования расходов госзаказчиков в сфере ЖКХ, их основных правах и обязанностях, а также об определении порядка проведения конкурсов на оказание ЖКУ.

План также предусматривает корректировку постановления №326 "Об утверждении Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы", в том числе в части установления расходного обязательства по финансированию из средств местных бюджетов услуг бань, уточнения показателей программы по замене сетей водоснабжения и водоотведения (канализации).

"План также предусматривает обеспечение социальной защиты населения при оплате ЖКУ, совершенствование тарифной политики, повышение эффективности работы организаций ЖКХ, совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, вопросы обучения кадров и научного сопровождения отрасли", - уточнили в пресс-службе.

Координацию деятельности госорганов и госорганизаций по выполнению плана мероприятий будет обеспечивать Минжилкомхоз.