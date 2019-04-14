



Алесь Чумаков / www.facebook.com/ales.cumakou





На диске "Праўда ў віне" ирландские героические песни прозвучат в переводе на белорусский язык.





"Беларусь и Ирландия во многом похожи. В первую очередь похожи своим прошлым, своим путем к независимости, борьбой за Свободу, воспеванием в песнях своих Героев и исторических событий. Интересный эффект получается, если ирландские героические песни перевести на белорусский язык. Сразу слышится романтизм времен Костюшко, с гордостью вспоминаются наши восстания XIX века", — говорит об идее создания альбома Алесь Чумаков.





Альбом уже полностью записан — деньги нужны на его издание на компакт-дисках. Все аранжировки сделаны на традиционных ирландских инструментах: аккордеоне, скрипке, флейтах, вистлах, банджо и других.





Релиз "Праўды ў віне", который будет состоять из 14 треков, запланирован на 30 мая.



