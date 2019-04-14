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Музыкант группы "Стары Ольса" собирает деньги на диск ирландских кабацких песен

15.04.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский вокалист и мультиинструменталист, участник группы Stary Olsa Алесь Чумаков начал сбор средств на издание альбома кабацких ирландских песен.


Алесь Чумаков / www.facebook.com/ales.cumakou

 На диске "Праўда ў віне" ирландские героические песни прозвучат в переводе на белорусский язык.

"Беларусь и Ирландия во многом похожи. В первую очередь похожи своим прошлым, своим путем к независимости, борьбой за Свободу, воспеванием в песнях своих Героев и исторических событий. Интересный эффект получается, если ирландские героические песни перевести на белорусский язык. Сразу слышится романтизм времен Костюшко, с гордостью вспоминаются наши восстания XIX века", — говорит об идее создания альбома Алесь Чумаков.

Альбом уже полностью записан — деньги нужны на его издание на компакт-дисках. Все аранжировки сделаны на традиционных ирландских инструментах: аккордеоне, скрипке, флейтах, вистлах, банджо и других.

Релиз "Праўды ў віне", который будет состоять из 14 треков, запланирован на 30 мая.


 
 
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Белорусский вокалист и мультиинструменталист, участник группы Stary Olsa Алесь Чумаков начал сбор средств на издание альбома кабацких ирландских песен.
 
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