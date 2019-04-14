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Музыкант группы "Стары Ольса" собирает деньги на диск ирландских кабацких песен
Источник материала: Партизан
Белорусский вокалист и мультиинструменталист, участник группы Stary Olsa Алесь Чумаков начал сбор средств на издание альбома кабацких ирландских песен.
Алесь Чумаков / www.facebook.com/ales.cumakou
На диске "Праўда ў віне" ирландские героические песни прозвучат в переводе на белорусский язык.
"Беларусь и Ирландия во многом похожи. В первую очередь похожи своим прошлым, своим путем к независимости, борьбой за Свободу, воспеванием в песнях своих Героев и исторических событий. Интересный эффект получается, если ирландские героические песни перевести на белорусский язык. Сразу слышится романтизм времен Костюшко, с гордостью вспоминаются наши восстания XIX века", — говорит об идее создания альбома Алесь Чумаков.
Альбом уже полностью записан — деньги нужны на его издание на компакт-дисках. Все аранжировки сделаны на традиционных ирландских инструментах: аккордеоне, скрипке, флейтах, вистлах, банджо и других.
Релиз "Праўды ў віне", который будет состоять из 14 треков, запланирован на 30 мая.
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Белорусский вокалист и мультиинструменталист, участник группы Stary Olsa Алесь Чумаков начал сбор средств на издание альбома кабацких ирландских песен.
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