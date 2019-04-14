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Румас пообещал, что к 15 мая все объекты ко II Европейским играм будут готовы
Источник материала: Партизан
Об готовности обектов сообщили в программе Новости «24 часа» на
Как рассказал премьер-министр Сергей Румас, полностью готова к приёму спортивных делегаций, официальных лиц и туристов наша гостиничная сеть.
При этом под контролем находится и так называемый «ценовой вопрос». Дирекция Европейских игр уже подписала со всеми крупными отелями соответствующие соглашения.
Заверяют: цены на период игр подниматься не будут. Для гостей и туристов в столице будет доступно около 7 тысяч мест, в Минской области – около 18 тысяч.
В свою очередь для спортсменов и тренеров будет задействован комплекс «Студенческая деревня». На завершающей стадии готовности находится и спортивная инфраструктура. Это лично будет курировать профильный министр. Всего в Европейских играх будет задействовано 15 объектов.
"Есть еще буквально три объекта, где необходимо завершить последние вопросы ремонта. 95% оборудования уже установлено, оставшееся 5% - поставляются по графику. К 15 мая полная готовность всех объектов будет обеспечена. На большинстве объектов уже прошли тестовые соревнования, и сейчас по графику по 12 видам спорта будут проведены тестовые соревнования до начала Европейских игр", - сказал Румас.
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Об готовности обектов сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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