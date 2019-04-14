Два человека погибли на пожарах в Беларуси за сутки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За прошедшие сутки на территории Минской области произошло 11 пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания зафиксировали в 10 районах области.

Два человека погибли – в Смолевичском и Пуховичском регионах. В обоих случаях возгорание произошло ночью. Во время пожара обрушились крыши, уничтожены здания и имущество. Причины пожаров устанавливаются.











