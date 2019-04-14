Объявлен конкурс на создание талисмана «Горки – здоровый город»

Источник материала: Горецкий вестник

Объявлен конкурс на разработку талисмана «Горки – здоровый город».

Конкурс проводится в три этапа:

— прием, обработка и отбор конкурсных работ (c 15 по 30 апреля)

— народное голосование на сайте gorkiv.by (со 2 по 5 мая)

— определение победителя (с 6 по 10 мая).

Подведение итогов конкурса состоится 14 мая. Лучшая работа будет объявлена официальным талисманом «Горки – здоровый город».





Для участия в конкурсе нужно отправить заявку и файл с изображением талисмана на электронную почту организатора: gorkiideologia@tut.by (в теме письма указать ”Конкурс“).

Форму заявки и подробное Положение о конкурсе смотрите ТУТ .

Организаторы —райисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, районная организация «Белорусский союз женщин», районная организация РОО «Белая Русь».