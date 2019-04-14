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Объявлен конкурс на создание талисмана «Горки – здоровый город»

15.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Объявлен конкурс на разработку талисмана «Горки – здоровый город».

Конкурс проводится в три этапа:

— прием, обработка и отбор конкурсных работ (c 15 по 30 апреля)

— народное голосование на сайте gorkiv.by (со 2 по 5 мая)

— определение победителя (с 6 по 10 мая).

Подведение итогов конкурса состоится 14 мая. Лучшая работа будет объявлена официальным талисманом «Горки – здоровый город».

 

Объявлен конкурс на создание талисмана «Горки – здоровый город»
Одна из задач конкурса — привлечение внимания общественности и СМИ  к реализации фазы VII (2019- 2024) сети ВОЗ Европейские «Здоровые города». Фото Михаила Левцова.

 

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку и файл с изображением талисмана на электронную почту организатора: gorkiideologia@tut.by (в теме письма указать ”Конкурс“).

Форму заявки и подробное Положение о конкурсе смотрите ТУТ.

 

Организаторы —райисполком, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, районная организация «Белорусский  союз женщин»,  районная организация РОО «Белая Русь».

 


 
 
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  Объявлен конкурс на разработку талисмана «Горки – здоровый город». Конкурс проводится в три этапа: — прием, обработка и отбор конкурсных работ (c 15 по 30 апреля)...
 
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