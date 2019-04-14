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Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

15.04.2019 22:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инновации в информатике. Школьники из Клецкого района привезли наибольшее количество дипломов с областного конкурса по программированию на специализированном языке Scratch,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Всего было представлено свыше ста работ из разных районов Минской области. Учащиеся Рассветовской и Озеречьенской школ получили сразу шесть дипломов, в том числе два – первой степени. Ученица 5 класса Илона Подгайская представила свой проект в номинации «Компьютерная игра».

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Илона Подгайская, ученица Рассветовской средней школы Клецкого района:
Это игра «Закрытый остров». Надо пройти квесты. Нам она очень понравилась, и мы решили отправить на конкурс. Я заняла второе место.

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Владислав Бабич, учитель истории и обществоведения Рассветовской средней школы Клецкого района:
В дальнейшем ученики смогут легче усваивать языки программирования. Дети разрабатывают более сложную программу, потом, когда дети осваивают уже какие-то азы по программированию в Scratch, уже создают свои индивидуальные проекты.

Еще больше наград в будущем ждут от самых маленьких программистов Рассветовской школы. Они учатся в научно-технологическом классе с математическим уклоном, где активно занимаются робототехникой и конструированием.

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию

Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию
 
 
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Новости Беларуси. Инновации в информатике. Школьники из Клецкого района привезли наибольшее количество дипломов с областного конкурса по программированию на...
 
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