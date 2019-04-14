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Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инновации в информатике. Школьники из Клецкого района привезли наибольшее количество дипломов с областного конкурса по программированию на специализированном языке Scratch, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего было представлено свыше ста работ из разных районов Минской области. Учащиеся Рассветовской и Озеречьенской школ получили сразу шесть дипломов, в том числе два – первой степени. Ученица 5 класса Илона Подгайская представила свой проект в номинации «Компьютерная игра».
Илона Подгайская, ученица Рассветовской средней школы Клецкого района:
Владислав Бабич, учитель истории и обществоведения Рассветовской средней школы Клецкого района:
Еще больше наград в будущем ждут от самых маленьких программистов Рассветовской школы. Они учатся в научно-технологическом классе с математическим уклоном, где активно занимаются робототехникой и конструированием.
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Успешный старт. Школьники из Клецкого района получили больше всего наград на областном конкурсе по программированию
Новости Беларуси. Инновации в информатике. Школьники из Клецкого района привезли наибольшее количество дипломов с областного конкурса по программированию на...
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