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Беглому российскому банкиру грозит в Беларуси до трех лет тюрьмы

15.04.2019 23:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора российского "Плато-банка" Андрея Лазарева, который находился в бегах и был задержан в Беларуси, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете республики.



Лазарева задержали в поезде Брест – Варшава после проверки документов – он предъявил пограничникам паспорт гражданина Словении, который оказался фальшивым. Документ был отправлен на экспертизу, а сам банкир – в ИВС в Бресте.

"В отношении гражданина России, задержанного 30 марта в пункте пропуска "Брест" с фальшивым паспортом, возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа", - рассказали в погранведомстве.

В России Лазарев был приговорен к шести годам лишения свободы за присвоение и растрату денег. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы он с двумя сообщницами присвоил более 18 миллионов долларов путем незаконного предоставления кредитов подконтрольным организациям. До объявления приговора банкир находился под залогом, но на суд не явился.

В Беларуси в отношении Лазарева возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 380 УК Республики Беларусь (использование поддельного документа). Максимальное наказание, предусмотренное в данном случае – до трех лет лишения свободы.


В России экс-владелец екатеринбургского «Плато банка» Андрей Лазарев приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), пункту «а», «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств»), статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство), находился под залогом в размере 1 млн рублей. На оглашение приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 12 декабря прошлого года он не явился, после чего был объявлен федеральный розыск. 

 
Теги: Брест
 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора российского "Плато-банка" Андрея Лазарева, который находился в бегах и был задержан в Беларуси, сообщили Sputnik в...
 
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