Беглому российскому банкиру грозит в Беларуси до трех лет тюрьмы









Лазарева задержали в поезде Брест – Варшава после проверки документов – он предъявил пограничникам паспорт гражданина Словении, который оказался фальшивым. Документ был отправлен на экспертизу, а сам банкир – в ИВС в Бресте.





"В отношении гражданина России, задержанного 30 марта в пункте пропуска "Брест" с фальшивым паспортом, возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа", - рассказали в погранведомстве.





В России Лазарев был приговорен к шести годам лишения свободы за присвоение и растрату денег. По версии следствия, с 2013 по 2015 годы он с двумя сообщницами присвоил более 18 миллионов долларов путем незаконного предоставления кредитов подконтрольным организациям. До объявления приговора банкир находился под залогом, но на суд не явился.





В Беларуси в отношении Лазарева возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 380 УК Республики Беларусь (использование поддельного документа). Максимальное наказание, предусмотренное в данном случае – до трех лет лишения свободы.









В России экс-владелец екатеринбургского «Плато банка» Андрей Лазарев приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), пункту «а», «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств»), статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство), находился под залогом в размере 1 млн рублей. На оглашение приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 12 декабря прошлого года он не явился, после чего был объявлен федеральный розыск.

