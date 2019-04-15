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Никита Монич прочтет минчанам лекцию о Леонардо да Винчи

15.04.2019 23:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Известный белорусский искусствовед Никита Монич, на лекции в национальном художественном музее которого собираются толпы слушателей, 20 марта снова порадует любителей искусства.

Специалист, умеющий захватывающе рассказывать о "скучных" художниках и картинах и увлекать своими мыслями в мир прекрасного, на этот раз поведает о жизни Леонардо да Винчи. Правда, произойдет это не в Национальном художественно музее, а в… магазине "Офистон Маркет". Тем не менее, на лекцию Никиты Монича смогут попасть все желающие. Необходимо лишь приобрести сертификат на Br10 на покупки в этом магазине, чтобы стать участником необычной закрытой вечеринки.

Никита Монич прочтет минчанам лекцию о Леонардо да Винчи
Программа “Дня рождения Леонардо” начнется в 18.00 с интеллектуальной игры “Да, Винчи-Квиз!”. Однако организаторы мероприятия приглашают посетителей уже  к 17.30, чтобы успеть сформировать и зарегистрировать команду численностью от 2 до 4 человек. 

 Важным аккордом всего вечера будет мастер-класс по рисованию “Цветка жизни” - самого красноречивого свидетельства геометрического совершенства природы, которому поклонялся сам да Винчи. Стать участником творческого этапа мероприятия можно, предварительно зарегистрировавшись или написав в директ в Инстаграме “Офистон Маркет”. При наличии большого количества желающих, количество мест на эту часть мероприятия может быть ограничено.

В 21.30 начнется просветительская часть празднования - лекция известного искусствоведа Никиты Монича о мифах и фактах, жизни и творчестве Леонардо да Винчи.

Никита Монич прочтет минчанам лекцию о Леонардо да Винчи
 Программа:

18.00 - Интеллектуальная игра “Да, Винчи-квиз!” 

19.30 - “Цветок жизни”. Мастер-класс по рисованию в стиле природной геометрии

21.30 - Лекция искусствоведа Никиты Монича по теме “Леонардо да Винчи: жизнь и творчество, мифы и факты”.

 Место: Офистон Маркет (Сурганова, 54)

 Дата: 20 апреля, 17.30-23.00

 Стоимость: Сертификат на покупки стоимостью Br10 приобретается на месте 

 
 
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Известный белорусский искусствовед Никита Монич, на лекции в национальном художественном музее которого собираются толпы слушателей, 20 марта снова порадует...
 
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