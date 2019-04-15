Источник материала: Интерфакс

Масштабное продолжение франшизы, начатой в 2014 году первым полнометражным анимационным фильмом "Букашки. Приключение в Долине Муравьев", совсем скоро покажут в Беларуси. Премьера "Букашек-2" запланирована на 25 апреля.



По мере того, как зима медленно приближается в маленькой деревне на юге Франции, Джуниор, молодая и бесстрашная божья коровка, случайно оказывается в ловушке в посылке, которая отправляется в Гваделупу, на Карибские острова, далеко от дома.

Мультфильм "Букашки 2" - это второй полнометражный фильм французских аниматоров, созданный в уникальной технике. Герои мультфильма и все их приключения, нарисованные с помощью компьютерной 3D-анимации, наложены на кадры реальной природы. Никто из героев не разговаривает, а общение происходит на понятном всем языке эмоций и жестов. Данная работа является продолжением цикла анимации, авторами которой являются Хелен Жиро и Томас Сабо. В 2014 году свет увидел первый полнометражный мультфильм "Букашки. В Долине Муравьев", получивший награды на пяти престижных кинофестивалях.

А уже с 25 апреля смотрите продолжение культовой анимации "Букашки 2" во всех кинотеатрах Беларуси!





Режиссер: Хелен Жиро, Томас Сабо

Жанр: мультфильм семейный, комедия

Хронометраж: 92'





