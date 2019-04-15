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Самый богатый человек Европы дает на восстановление Нотр-Дама 200 млн евро
Источник материала: Партизан
Французский миллиардер Бернар Арно дал на восстановление поврежденного пожаром Нотр-Дама 200 миллионов евро, сообщает Assocaited Press
Фото из Википедии
Бернар Арно — президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из самых богатых людей планеты. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы, он обладает 81 млрд евро, в общемировом рейтинге занимает пятую позицию по Bloomberg Billionaires Index.
Ранее стало известно, что 100 миллионов евро жертвует на восстановление Нотр-Дама другой миллиардер — Франсуа-Анри Пино.
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Французский миллиардер Бернар Арно дал на восстановление поврежденного пожаром Нотр-Дама 200 миллионов евро, сообщает Assocaited Press
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