Самый богатый человек Европы дает на восстановление Нотр-Дама 200 млн евро

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Бернар Арно — президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из самых богатых людей планеты. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы, он обладает 81 млрд евро, в общемировом рейтинге занимает пятую позицию по Bloomberg Billionaires Index.





Ранее стало известно, что 100 миллионов евро жертвует на восстановление Нотр-Дама другой миллиардер — Франсуа-Анри Пино.



