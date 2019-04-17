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В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

17.04.2019 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Туристическая инфраструктура Минска будет полностью готова к принятию Европейских игр к 1 июня. При этом речь идет не только о центральной части столицы, но и других районах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

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Параллельно с этим уже в мае станет доступно специальное мобильное приложение. Скачать его можно будет заранее у себя дома, либо туристам предложат это сделать при пересечении границы. На экране телефона будет показано, где и какие мероприятия можно посетить в дни соревнований в Минске и в стране в целом.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Чтобы после завершения участия в этом знаковом грандиозном мероприятии им захотелось приехать со своими друзьями, семьями и родственниками еще и еще раз к нам в Минск и в целом в нашу страну.

По приведению города в порядок срок такой установлен: мы все должны до 1 июня завершить.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр

Организаторы соревнований ждут серьезного наплыва болельщиков. На первые дни Игр в Минске уже забронировано от 72 до 94 % номеров гостиниц, в зависимости от ценовой категории. В хостелах свободных мест на ночь на первый день состязаний уже почти не осталось.

Напоминаем: Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

В мае появится специальное приложение с датами и местами событий Европейских игр
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Туристическая инфраструктура Минска будет полностью готова к принятию Европейских игр к 1 июня. При этом речь идет не только о центральной части...
 
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