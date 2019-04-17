Продуктовые войны: главы Минсельхозпродов Беларуси и России встретятся в мае

Балансы Союзного государства составляются по трем видам сельхозпродукции: мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, сахар.





Из-за ограничений Россельхознадзора Беларусь недопоставила 617 тыс. т молока и молочных продуктов за 2018 год. Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику: за январь-февраль недопоставлено 1,7 тыс. т сухого обезжиренного молока, 4 тыс. т сухого цельного молока, 1,7 тыс. т масла сливочного, 1,5 тыс. т концентрированного молока.





Балансы поставок молока и молочной продукции из Беларуси в Россию в 2019 году сокращены на 3,9%, до 4,9 млн т.





Второй вопрос, который рассмотрят ведомства, — это доступ на российский рынок продукции по электронным сертификатам.