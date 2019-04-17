Узденский район. С эскурсией в ХVI век

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Самые интересные, уникальные места и лучшие люди региона





Геологический памятник природы республиканского значения «Валуны «Каменские». Находится в д. Каменное.

Церковь Святых апостолов Петра и Павла. Находится в г. Узда. Построена из кирпича в 1848 году по проекту известного минского архитектора Струева на средства Фаддея Завиши. В настоящее время церковь действующая.

Усадебно-парковый комплекс «Кухтичи». Расположен в п. Первомайск (XVIII — нач. XIX вв.) с сохранившимся до наших дней протестантским храмом «Кальвинский сбор» — архитектурно-религиозным памятником оборонительного типа середины XVI века.

Усадебно-парковый комплекс «Наднёман». Относится к первой половине XIX века. Здесь жил и делал свои научные открытия талантливый белорусский ученый-естествоиспытатель Я.О. Наркевич-Иодко. Находится в д. Наднёман.

Пирамидальная гробница рода Завишей. Находится в г. Узда на городском кладбище (вторая половина XIX века). Построена в виде каменной пирамиды наподобие пирамиды-усыпальницы египет-ских фараонов.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Аг. Хотляны. Уникальный пятикупольный храм-памятник деревянного зодчества, построенный в XIX веке по типовому проекту известного русского архитектора Константина Тона. Церковь сгорела во время пожара ночью 6 января 2013 года. Благодаря стараниям батюшки Виталия и неравнодушных людей церковь Покрова Пресвятой Богородицы возродилась за неполных три года.

Могила православного священника Михаила Новицкого. Он принял мученическую смерть в 1935 году и причислен к лику святых. Находится на городском кладбище в г. Узда.

ООО «Марк Формэль». Производитель модной современной одежды. Вид деятельности: пошив верхнего трикотажного ассортимента, белья для новорожденных, нижнего белья, раскройное производство, нанесение штучной печати, вышивка, розничная торговля. Расположено в г. Узда.

Филиал СХК ЗАО «ВИТЭКС». Аг. Теплень. Один из передовых современных хозяйственно-промышленных комплексов, оснащенных по последнему слову техники. Филиал является одним из лидеров среди хозяйств не только Узденского района, но и всей Минской области.

Григорий Черепенников. Протоиерей. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла. Благочинный церквей Узденского округа.

Лолий Махмутович Македонский. Организатор выставки в Узденском историко-краеведческом музее. Среди экспонатов — большое количество редких раковин и кораллов, мебель XIX века, уникальная коллекция богемского стекла, раритетные предметы морской тематики, тотемные маски и сувениры из нескольких десятков стран мира. Все эти вещи коллекционер привозил из своих путешествий.

Кистанов Александр Васильевич. Владелец уникальной коллекции часов, которая состоит из 120 экспонатов и 95 процентов из них — в рабочем состоянии. Многим часам Александр Василь-евич дал вторую жизнь.

Ярмольчик Андрей Николаевич. Учитель истории, местный краевед, исследователь историко-культурного наследия Узденского района.

Епифанова Галина Николаевна. Рукодельница из д. Королево.

Дорошенко Владимир Анатольевич. Виноградарь-любитель, вырастил 96 сортов винограда.

«НН».