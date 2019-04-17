ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узденский район. С эскурсией в ХVI век

18.04.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Самые интересные, уникальные места и лучшие люди региона

Узденский район. С эскурсией в ХVI век

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Аг. Хотляны

Геологический памятник природы республиканского значения «Валуны «Каменские». Находится в д. Каменное.

Церковь Святых апостолов Петра и Павла. Находится в  г. Узда. Построена из кирпича в 1848 году по проекту известного минского архитектора Струева  на средства Фаддея Завиши. В настоящее время церковь действующая.

Усадебно-парковый комплекс «Кухтичи». Расположен в п. Первомайск (XVIII — нач. XIX вв.) с сохранившимся до наших дней протестантским храмом «Кальвинский сбор» — архитектурно-религиозным памятником оборонительного  типа середины XVI века.

Усадебно-парковый комплекс «Наднёман». Относится к первой половине XIX века. Здесь жил и делал свои научные открытия талантливый белорусский ученый-естествоиспытатель Я.О. Наркевич-Иодко. Находится в д. Наднёман.

Пирамидальная гробница рода Завишей. Находится в       г. Узда на городском кладбище (вторая половина XIX века). Построена в виде каменной пирамиды наподобие пирамиды-усыпальницы египет-ских фараонов.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Аг. Хотляны. Уникальный пятикупольный храм-памятник деревянного зодчества, построенный в XIX веке по типовому проекту известного русского архитектора Константина Тона. Церковь сгорела во время пожара        ночью 6 января 2013 года. Благодаря стараниям батюшки Виталия и неравнодушных людей церковь Покрова Пресвятой Богородицы возродилась за неполных три года.

Могила православного священника Михаила Новицкого. Он принял мученическую смерть в 1935 году и причислен к лику святых. Находится на городском кладбище в г. Узда.

ООО «Марк Формэль». Производитель модной современной одежды. Вид деятельности: пошив верхнего трикотажного ассортимента, белья для новорожденных, нижнего белья, раскройное производство, нанесение штучной печати, вышивка, розничная торговля. Расположено в            г. Узда.

Филиал СХК ЗАО «ВИТЭКС». Аг. Теплень. Один из передовых современных хозяйственно-промышленных комплексов, оснащенных по последнему слову техники. Филиал является одним из лидеров среди хозяйств не только Узденского района, но и всей Минской области.

Григорий Черепенников. Протоиерей. Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла. Благочинный церквей Узденского округа.

Лолий Махмутович Македонский. Организатор выставки в Узденском историко-краеведческом музее. Среди экспонатов — большое количество редких раковин и кораллов, мебель XIX века, уникальная коллекция богемского стекла, раритетные предметы морской тематики, тотемные маски и сувениры  из нескольких десятков стран мира. Все эти вещи коллекционер привозил из своих путешествий.

Кистанов Александр Васильевич. Владелец уникальной коллекции часов, которая состоит из 120 экспонатов и 95 процентов из них — в рабочем состоянии. Многим часам Александр Василь-евич дал вторую жизнь.

Ярмольчик  Андрей Николаевич. Учитель истории, местный краевед, исследователь историко-культурного наследия Узденского района.

Епифанова Галина Николаевна. Рукодельница из д. Королево.

Дорошенко Владимир Анатольевич. Виноградарь-любитель, вырастил 96 сортов винограда.

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые интересные, уникальные места и лучшие люди региона Геологический памятник природы республиканского значения «Валуны «Каменские». Находится в д. Каменное....
 
Новости дня
Новости разные
 
2,85 рубля: столько должен стоить проезд в Минске, чтобы общественный транспорт окупался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика