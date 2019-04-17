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Религиозные праздники без происшествий: спасатели напоминают о важных правилах пожарной безопасности

18.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

МЧС напоминает основные правила пожарной безопасности во время богослужений в храмах.

Перед началом службы изучите планировку молельного зала и здания церкви, чтобы знать пути эвакуации. Свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов, это правило необходимо соблюдать и дома: после того, как вы зажжёте церковную свечу, поставьте её в несгораемую подставку на значительном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов. Не оставляйте зажженные свечи без присмотра и помните, что они должны быть недоступны для детей.

В случае загорания одежды быстро сбросьте её, накройте плотным материалом, при сильном загорании тушите огонь огнетушителем. В случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, не паникуйте, не создавая давки, покиньте помещение. При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 101 или 112.

Кроме этого, многие люди во время весенних церковных праздников посещают могилы родных и близких на кладбищах. И здесь также требуется соблюдать определенные правила безопасности. При посещении кладбищ не бросайте на землю горящие спички и окурки, не оставляйте на освещённых солнцем участках стеклянные бутылки или осколки стекла, не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев и деревянных построек. Во время наведения порядка на территории кладбища не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров, во избежание перехода огня очистите территорию от мусора и сухой травы.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя, но надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь. Также горящую сухую траву можно потушить с помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых лиственных деревьев, грунта или песка. Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в службу спасения (телефон 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и месте его нахождения.


 
 
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МЧС напоминает основные правила пожарной безопасности во время богослужений в храмах.
 
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