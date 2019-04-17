Макей: Куропаты должны быть благоустроены, но делать там все надо аккуратно и по-человечески

Источник материала: Интерфакс

Министр иностранных дел Беларуси считает, что урочище Куропаты должны быть благоустроенным мемориалом, но благоустраивать надо "аккуратно, по-человечески".

"Куропаты должны быть мемориалом, мемориал должен быть благоустроен. И мне кажется, с точки зрения нормальной общечеловеческой логики совершенно оправданно, чтобы это было место, куда могли бы прийти, кто хочет, поклониться, отдать дань памяти тем, кто там был расстрелян и кто там погребен", - сказал В.Макей. Его цитирует портал tut.by .

На уточняющий вопрос, должно ли благоустройство включать в себя снос крестов, которые были установлены за общественные деньги, глава МИД ответил: "У нас есть соответствующее законодательство о сохранности памятников и памятных мест, надо смотреть, было ли соблюдено законодательство при установке тех или иных сооружений".

"Конечно, поступать надо аккуратно, по-человечески. Но здесь, я считаю, с точки зрения придания этому месту такой значимости, настоящего народного мемориала, надо сделать все, чтобы это место было ограждено со всех сторон, чтобы люди могли зайти внутрь, помолиться", - добавил В.Макей.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что МИД Беларуси ранее провел встречу с европейскими дипломатами, чтобы пояснить ситуацию с Куропатами.

По его словам, МИД "счел необходимым пригласить дипломатов, чтобы разъяснить им некоторые моменты, чтобы не возникало каких-то ненужных домыслов или неправильных ассоциаций". "Понятно, что много людей в обществе, у каждого свое мнение. И по-разному мы смотрим на события, происходящие у нас в стране и за рубежом. Но важно находить точки соприкосновения, а не стараться и дальше углублять эту конфронтацию", - сказал В.Макей.

Министр заметил, что дипломатам на встрече "довели официальную позицию".

Как сообщалось, 4 апреля в урочище Куропаты уже было снесено 70 крестов, установленных оппозиционными активистами летом прошлого года. Министерство лесного хозяйства пояснило это проведением "плановых работ по благоустройству лесного фонда".

Против сноса крестов выступили глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, а также ряд оппозиционных политиков и активистов, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, некоторые депутаты.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По разным данным, в общих могилах в Куропатах могут находиться останки от нескольких десятков до сотен тысяч жертв. Здесь покоятся граждане разных национальностей - кроме белорусов, также русские, поляки, евреи, литовцы. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

В текущем году в урочище было зафиксировано несколько фактов вандализма. Так, в начале года неизвестные разрушили так называемую скамейку Клинтона - мемориальный знак, установленный в дар белорусскому народу президентом США Биллом Клинтоном 25 лет назад. В марте вандалы разрисовали краской мемориальные объекты.

В прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко поручил навести порядок в Куропатах, призвав прекратить "валтузню на костях". В текущем году А.Лукашенко также заявил, что категорически возражает против несанкционированных акций в урочище. "И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Это демонстрация. Я против демонстрации", - подчеркнул глава государства.