Белорусы победили чехов на старте юниорского Чемпионата мира по хоккею

Источник материала: Аргументы и факты

В первом матче Чемпионата мира по хоккею среди юниоров (U-18) белорусские хоккеисты встречались с командой Чехии. Уже на первой минуте наши игроки забили быстрый гол, а к концу первого периода удвоили преимущество.

В начале второго тайма чехам удалось отыграться, однако белорусы вновь сумели забить две шайбы. В третьем периоде сборная Чехии забила одну шайбу, однако наши игроки выстояли и сумели одержать победу в основное время – 4:3.

БЕЛАРУСЬ – ЧЕХИЯ – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Во втором туре Чемпионата мира сборная Беларуси до 18 лет сыграет 19 апреля со сверстниками из Финляндии (начала поединка в 20.30 по белорусскому времени). Отметим, что финны – действующие чемпионы мира в этой возрастной категории. 21 апреля белорусы встретятся с канадцами (20.30), а 22 апреля – со сборной Швейцарии (16.30).

Четыре лучшие сборные из пяти в группе «А» выйдут в четвертьфинал турнира, а худшая сыграет матчи за сохранение места в элитном дивизионе против неудачника группы «B». В группе «В» выступают сборные России, Швеции, США, Латвии и Словакии.

Победитель турнира определится 28 апреля.