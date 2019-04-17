ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы победили чехов на старте юниорского Чемпионата мира по хоккею

18.04.2019 19:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы победили чехов на старте юниорского Чемпионата мира по хоккею
Федерация хоккея Республики Беларусь

В первом матче Чемпионата мира по хоккею среди юниоров (U-18) белорусские хоккеисты встречались с командой Чехии. Уже на первой минуте наши игроки забили быстрый гол, а к концу первого периода удвоили преимущество.

Белорусы победили чехов на старте юниорского Чемпионата мира по хоккею Сколько стоит поболеть за нашу хоккейную сборную на ЧМ в Казахстане?

В начале второго тайма чехам удалось отыграться, однако белорусы вновь сумели забить две шайбы. В третьем периоде сборная Чехии забила одну шайбу, однако наши игроки выстояли и сумели одержать победу в основное время – 4:3.

БЕЛАРУСЬ – ЧЕХИЯ – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)

Во втором туре Чемпионата мира сборная Беларуси до 18 лет сыграет 19 апреля со сверстниками из Финляндии (начала поединка в 20.30 по белорусскому времени). Отметим, что финны – действующие чемпионы мира в этой возрастной категории. 21 апреля белорусы встретятся с канадцами (20.30), а 22 апреля – со сборной Швейцарии (16.30).

Четыре лучшие сборные из пяти в группе «А» выйдут в четвертьфинал турнира, а худшая сыграет матчи за сохранение места в элитном дивизионе против неудачника группы «B». В группе «В» выступают сборные России, Швеции, США, Латвии и Словакии.

Победитель турнира определится 28 апреля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Швеции стартовал Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россияне смогут посмотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины на российских каналах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика