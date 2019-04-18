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В старый городской парк "переселились" фонари из музея под открытым небом
19.04.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оглянуться не успели, как тут уже заканчивают укладку тротуаров на дорожках, и прокладывают всё новые и новые.
Какой-то светлой голове пришла дельная мысль перенести сюда фонари, забытые всеми в музее под открытым небом. На прежнем месте о их существовании знали разве что старожилы Бреста, да ещё люди творческие и любопытные. Ну и редкие туристы, отважившиеся пешком пройти пусть от парка до крепости иногда заглядывали.
Теперь им даётся второй, а точнее уж третий шанс - стать украшением старого городского парка на Машерова у бывшего порта.
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Оглянуться не успели, как тут уже заканчивают укладку тротуаров на дорожках, и прокладывают всё новые и новые. Какой-то светлой голове пришла дельная мысль...
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