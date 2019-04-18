Источник материала: Виртуальный Брест

Оглянуться не успели, как тут уже заканчивают укладку тротуаров на дорожках, и прокладывают всё новые и новые.



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Какой-то светлой голове пришла дельная мысль перенести сюда фонари, забытые всеми в музее под открытым небом. На прежнем месте о их существовании знали разве что старожилы Бреста, да ещё люди творческие и любопытные. Ну и редкие туристы, отважившиеся пешком пройти пусть от парка до крепости иногда заглядывали.



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Теперь им даётся второй, а точнее уж третий шанс - стать украшением старого городского парка на Машерова у бывшего порта.