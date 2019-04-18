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Александра Саснович: я космическая

19.04.2019 07:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала о себе.



- Какая странность у Саши Саснович?

- Я своеобразная, у меня своеобразные мысли. Я космическая такая (смеется). Мы сегодня просматривали с Ариной фотографии, и она сказала, что она как всегда "crazy", а я как всегда "в космосе". Наверное, я согласна, так и есть — я в своих мыслях. Мы с папой тоже обсуждали: у меня есть свой мир, и в него вхожи очень не многие люди. Я не считаю, что это плохо, но это вот так вот, я такая, — передает слова теннисистки tennis.by.


 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала о себе.
 
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