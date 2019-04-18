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Лукашенко отменил 488-й указ о «лжепредпринимательстве»

19.04.2019 09:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Резонансный 488-й указ, который приняли для борьбы с «лжепредпринимательством», аннулировали. Его отменил новый указ №151, который подписал Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. 

488-й указ называется «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», его приняли 23 октября 2012 года, а вступил в силу он в 2013-м. Как говорится в новом сообщении, указ посчитали устаревшим, потому что Налоговый кодекс и так «заботится» о том, чтобы беларусы платили налоги. В нем закреплены все нужные для этого законодательные нормы. 

Изначальная цель документа состояла в том, чтобы бороться со структурами «лжепредпринимательства». Подозрительные организации и даже госструктуры включали в особый реестр, куда попадали все, кто с большой вероятностью мог совершить экономическое преступление. Действуя «по велению» 488-го указа, проверяющие органы запросто признавали недействительными все сделки, которые когда-либо заключали организации из реестра. 

Документ вызвал бурю негодования, пишут «Навіны». Беларусы заявляли, что «под обстрел» попали и добросовестные бизнесмены: им доначисляли налоги и подвергали другим санкциям, если их партнер оказывался в злополучном реестре. Сам указ, по их мнению, стал причиной экономических репрессий в стране. Так, разговоры об отмене документа начались осенью прошлого года. Замминистра финансов Дмитрий Кийко пообещал, что его упразднят 1 января 2019 года, вместе с обновлением Налогового кодекса. Изменения кодекса и правда начали действовать с января 2019-го, а до 488-го указа добрались только сейчас.

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Резонансный 488-й указ, который приняли для борьбы с «лжепредпринимательством», аннулировали. Его отменил новый указ №151, который подписал Лукашенко, сообщает...
 
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