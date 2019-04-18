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Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»

19.04.2019 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В каких вопросах Беларусь никогда не пойдет на компромисс, на чем будет строиться отечественная экономика в ближайшее время, а также повышение пенсий, контроль роста цен и меры против коррупции? Это лишь некоторые темы, которые 19 апреля озвучил Президент, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Все подробности – у корреспондента Алены Сыровой.

Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»

Само обращение уже завершилось. Выступление главы государства продлилось почти два часа. За это время Александр Лукашенко затронул такие темы, как изменение Конституции – да, оно произойдет в свое время, но не сейчас – в данный момент разрабатывают предложения, чтобы мы, белорусы, сами создали главный документ, по которому хотели бы жить дальше, обсуждали развитие малых городов, чтобы жизнь в них была на уровне крупных. Коррупция – это явление недопустимо и за него жесткое наказание будут нести все без исключения.

Обсудили и наши успехи в IT, но как бы не развивались технологии, в центре всего должен быть человек. И этого человека волнует, конечно, прежде всего заработок, цены и рабочие места.

Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»

Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной. Среднесрочная задача определена – инфляцию необходимо удерживать в пределах 5 %. Но это общая цифра. На уровне личного восприятия инфляция у каждого своя. Человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым 6-8 позициям товаров и услуг своего ежедневного спроса.

Обратите внимание: эти 6-15-20 позиций зависят только от нас с вами. Это продукты питания. Мы кричим, хвастаемся на весь мир, что мы обеспечили свой народ и экспортируем более 5 млрд долларов сельскохозяйственной продукции. Это правда.

Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству и особенно МАРТ, и профсоюзам, которым я поручил контролировать от имени народа ценообразование. Цены должны быть приемлемыми. Доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных государственных задач.

Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»
 
 
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Новости Беларуси. В каких вопросах Беларусь никогда не пойдет на компромисс, на чем будет строиться отечественная экономика в ближайшее время, а также повышение...
 
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