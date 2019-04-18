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Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?
19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Соцсети наполняются фотографиями с пожара в районе Востока (6-я поликлиника).
По информации очевидцев - горит сухая растительность.
Сотрудники
А вот вчера, впрочем как и сегодня,
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Соцсети наполняются фотографиями с пожара в районе Востока (6-я поликлиника). По информации очевидцев - горит сухая растительность. Сотрудники МЧС уже прибыли...
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