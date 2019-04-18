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Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?

19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Соцсети наполняются фотографиями с пожара в районе Востока (6-я поликлиника).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?

По информации очевидцев - горит сухая растительность.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?

Сотрудники МЧС уже прибыли к месту пожара и производят его тушение.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?

А вот вчера, впрочем как и сегодня, горела трава на полигоне. Сухая и солнечная погода способствуют распространению огня.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?
 Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?

 
 
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  Соцсети наполняются фотографиями с пожара в районе Востока (6-я поликлиника). По информации очевидцев - горит сухая растительность. Сотрудники МЧС уже прибыли...
 
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