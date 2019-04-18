 Сильный дым теперь над микрорайоном Восток. Что горит?

Источник материала: Виртуальный Брест

Соцсети наполняются фотографиями с пожара в районе Востока (6-я поликлиника).



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По информации очевидцев - горит сухая растительность.



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Сотрудники МЧС уже прибыли к месту пожара и производят его тушение.



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А вот вчера, впрочем как и сегодня, горела трава на полигоне . Сухая и солнечная погода способствуют распространению огня.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65436.php

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