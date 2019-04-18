ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госпошлина в цене топлива и нюансы уплаты - Минфин прокомментировал предложения по дорожному сбору

19.04.2019 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство финансов прокомментировало предложения, поступившие во время общественного обсуждения проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении". О реформе дорожного сбора рассказал заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Максим Конюшко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на журнал "Финансы. Учет. Аудит".


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65435.php

Госпошлина в цене топлива и нюансы уплаты - Минфин прокомментировал предложения по дорожному сбору

Большинство участников общественного обсуждения настаивало на необходимости включения госпошлины в стоимость топлива, что, по их мнению, позволит обеспечить ее справедливое взимание (кто больше ездит - тот больше платит) и минимизировать затраты на администрирование.

В Минфине обратили внимание, что на стоимость топлива влияет большое количество внутренних и внешних факторов. Ежегодно нефть будет обходиться Беларуси все дороже, к 2024 году цена для нас достигнет мирового уровня. Это требует принятия компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтеперерабатывающего комплекса. Одной из них является снижение доли взимаемых налогов в цене топлива.

Сейчас на белорусских НПЗ масштабная модернизация, которая требует значительных затрат. Источником этих ресурсов может быть лишь прибыль от реализации нефтепродуктов, величина которой напрямую зависит от уровня цен на них. "По этой причине все предстоящие решения по повышению стоимости автомобильного топлива целесообразно принимать только в целях обеспечения эффективности работы нефтеперерабатывающей отрасли, а также для компенсации роста цен на российские углеводороды. Дополнительное удорожание продукции за счет включения госпошлины в создавшихся условиях только повысит социальную напряженность в обществе и негативно скажется на финансово-экономических показателях субъектов хозяйствования", - полагают в Минфине.

В создавшихся условиях (в том числе из-за налогового маневра) в целях сглаживания негативных последствий в перспективе может потребоваться снижение (вплоть до полной отмены) акцизов на нефтепродукты. "Таким образом, включение госпошлины в цену топлива не гарантирует в среднесрочной перспективе стабильность доходного источника в связи с возможным вынужденным отказом от налогов в его стоимости", - резюмировал Максим Конюшко.

Проектом указа предусматривается отвязать госпошлину от прохождения техосмотра и взимать ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. При этом физлица получат возможность применения скидки при уплате средств за 12 и более месяцев. Учтены интересы тех, кто пользуется автомобилем нерегулярно - платить сбор можно будет помесячно. Электронная система контроля стимулирует граждан своевременно оплачивать сбор. По мнению Министерства финансов, такой механизм существенно упростит порядок администрирования и обеспечит справедливое взимание средств.

При общественном обсуждении граждане в комментариях к проекту указа отмечали, что "налог на дороги уже включен в автомобильное топливо". Однако в Минфине пояснили, что это утверждение не соответствует действительности.

Госпошлина сегодня является основным источником формирования дорожного фонда. Ее доля в структуре поступлений в разные годы составляла от 48,6% до 75,8%, в этом году она должна составить 51,7%. "Ошибочно считать, что государство наживается на сборе. Дорожный фонд является дефицитным. Для обеспечения финансированием первоочередных расходов отрасли из республиканского бюджета в него ежегодно направляются значительные средства", - добавили в Минфине. Только в 2018 году на эти цели выделено Br105,6 млн, в 2019 году объем перечисляемых средств повысится до Br139,3 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство финансов прокомментировало предложения, поступившие во время общественного обсуждения проекта указа "О платежах за участие в дорожном движении". О...
 
Новости дня
Новости разные
 
У районной профсоюзной организации работников культуры, информации, спорта и туризма новый лидер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика