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«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

19.04.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Наконец-то они встретились, говорят в Киеве. К возможности встретится лицом к лицу и задать самые важные вопросы кандидаты на пост президента Украины относились по-разному, но все-таки это произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Онлайн

Напоминаем: украинцам предстоит 21 апреля определиться, кто станет главой страны. По итогам первого тура с поддержкой в 30 % избирателей лидировал Владимир Зеленский. Его оппонент – действующий президент Петр Порошенко. О дебатах, которых ждали чуть ли не больше, чем самих выборов, материал корреспондента Александра Добрияна.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Жду вас тут, на НСК «Олимпийский». Дебаты пройдет перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Видеовызов действующему президенту страны Петру Порошенко был брошен 3 апреля. Он же предопределил главный вектор всей предвыборной кампании во втором туре. Расчет на то, что выдвинутые условия и сама форма окажутся неприемлемы, не оправдался.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Дальше были бесконечные переговоры, провокации и даже анализы. Кандидатов проверили на алкогольную и наркозависимость. Долго обсуждали то, кто и чего больше сдал. Одним словом, политтехнологи умело перевели фокус. Вместо войны и кризиса доверия элите СМИ три недели обсуждали анализы кандидатской крови и дату дебатов.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Владислав, житель Киева:
Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки. Я стараюсь уже не смотреть, то есть мне все понятно.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Алеся Куц, жительница Киева:
Это выглядело немножко несерьезно. Все эти дебаты на стадионе, сдача анализов – это вообще ни о чем, причем они к выборам президента? Пытались устроить очередное шоу.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

В конце концов штабы договорились: 19 апреля, спорткомплекс «Олимпийский». Помимо бесплатных билетов были и те, цена на которые доходила до 10 тысяч гривен. Правда, объявлено, что средства пойдут на благотворительность.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Тем, кому билетов не досталось, решили прийти без них. Националистические силы на стадион двинулись маршем под лозунгом «Защити Украину».

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Александр Добриян, СТВ: 
Пройти пешком от Михайловской площади к месту дебатов решили в основном сторонники нынешнего курса Украины. Накануне марша его организаторы заявляли о том, что акция носит исключительно мирный характер и организована по инициативе общественности, без участия каких-либо штабов, властей, администраций. Однако уже на майдане Независимости шествие приветствовал действующий президент Петр Порошенко. А его странники, участвовавшие в предвыборном митинге, также присоединились к шествию.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Как гражданка Украины я просто понимаю, что сейчас доля Украины на весах – чья победит. Или мы назад в Малороссию, или мы вперед в Украину. И я считаю хоть одним пальчиком, я готова приложить свой пальчик – продавить это дело.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

К слову, накануне по соображениям все той же безопасности от дебатов призывали отказаться.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

– Это смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность как отдельно взятого кандидата, так и собравшихся людей на стадионе. Две трибуны на стадионе.
– Две сцены.
– А почему две?

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

– Я могу объяснить.
– Почему две, он говорит? Ведь одну можно взорвать элементарно. Я хочу к вам обратиться с призывом отказаться от дебатов с Петром Порошенко. Они ничего не дадут нации.

Не смотря ни на что, люди пришли на стадион.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Александр Добриян:
Самый большой стадион Украины сегодня был главным местом страны. Все внимание миллионов граждан было приковано к тому, что происходило здесь. Украинцы верят: здесь решалось будущее их страны. Два кандидата и один народ.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Начался вечер с сюрприза. Изначально на стадионе было установлено две сцены, и предполагалось, что каждый кандидат будет выступать со своей трибуны. Однако в самом начале дебатов Петр Порошенко перешел на сцену Владимира Зеленского. И это не единственный сюрприз: градус дискуссии действительно был очень высоким.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Ранее время прямой трансляции было назначено на 20:00. Накануне Центральная избирательная комиссия согласилась перенести эфир на час позже, чтобы кандидаты успели добраться до студии. Но, по-видимому, Петр Порошенко конец этого вечера проведет без оппонента. В штабе Владимира Зеленского сообщили, что их кандидат принимать участие в теледебатах не планирует.
 
 
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Новости Украины. Наконец-то они встретились, говорят в Киеве. К возможности встретится лицом к лицу и задать самые важные вопросы кандидаты на пост президента...
 
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