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«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Наконец-то они встретились, говорят в Киеве. К возможности встретится лицом к лицу и задать самые важные вопросы кандидаты на пост президента Украины относились по-разному, но все-таки это произошло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем: украинцам предстоит 21 апреля определиться, кто станет главой страны. По итогам первого тура с поддержкой в 30 % избирателей лидировал Владимир Зеленский. Его оппонент – действующий президент Петр Порошенко. О дебатах, которых ждали чуть ли не больше, чем самих выборов, материал корреспондента Александра Добрияна.
Жду вас тут, на НСК «Олимпийский». Дебаты пройдет перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты.
Видеовызов действующему президенту страны Петру Порошенко
Но стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович.
Дальше были бесконечные переговоры, провокации и даже анализы. Кандидатов проверили на алкогольную и наркозависимость. Долго обсуждали то, кто и чего больше сдал. Одним словом, политтехнологи умело перевели фокус. Вместо войны и кризиса доверия элите СМИ три недели обсуждали анализы кандидатской крови и дату дебатов.
Владислав, житель Киева:
Алеся Куц, жительница Киева:
В конце концов штабы договорились: 19 апреля, спорткомплекс «Олимпийский». Помимо бесплатных билетов были и те, цена на которые доходила до 10 тысяч гривен. Правда, объявлено, что средства пойдут на благотворительность.
Тем, кому билетов не досталось, решили прийти без них. Националистические силы на стадион двинулись маршем под лозунгом «Защити Украину».
Александр Добриян, СТВ:
Как гражданка Украины я просто понимаю, что сейчас доля Украины на весах – чья победит. Или мы назад в Малороссию, или мы вперед в Украину. И я считаю хоть одним пальчиком, я готова приложить свой пальчик – продавить это дело.
К слову, накануне по соображениям все той же безопасности от дебатов призывали отказаться.
– Это смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность как отдельно взятого кандидата, так и собравшихся людей на стадионе. Две трибуны на стадионе.
– Я могу объяснить.
Не смотря ни на что, люди пришли на стадион.
Александр Добриян:
Начался вечер с сюрприза. Изначально на стадионе было установлено две сцены, и предполагалось, что каждый кандидат будет выступать со своей трибуны. Однако в самом начале дебатов Петр Порошенко перешел на сцену Владимира Зеленского. И это не единственный сюрприз: градус дискуссии действительно был очень высоким.
Ранее время прямой трансляции было назначено на 20:00. Накануне Центральная избирательная комиссия согласилась перенести эфир на час позже, чтобы кандидаты успели добраться до студии. Но, по-видимому, Петр Порошенко конец этого вечера проведет без оппонента. В штабе Владимира Зеленского сообщили, что их кандидат принимать участие в теледебатах не планирует.
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«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента
Новости Украины. Наконец-то они встретились, говорят в Киеве. К возможности встретится лицом к лицу и задать самые важные вопросы кандидаты на пост президента...
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