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В копилку субботника

20.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В копилку субботника

Группа работников жилищно-коммунального хозяйства и райисполкома во главе с председателем Николаем Розумом трудились на подъезде к д. Бастуны. У перекрестка автодороги М11 и Р135 находится частный дом с неухоженной территорией за его пределами. Старые деревья, сорная растительность портят внешний вид участка, который просматривается с разных сторон этой оживленной транспортной артерии. Участники субботника занялись спиливанием и выкорчевыванием аварийных деревьев, собирали ветки, удаляли поросль. На месте работала техника КСУП э/б «Октябрь», щеподробильный комплекс и бригада лесозаготовки РУП ЖКХ. Древесный неликвид сразу же перерабатывался и отвозился в виде щепы на котельную. В будущем эти земли могут быть включены  в севооборот.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.


В копилку субботника
В копилку субботника


В копилку субботника
В копилку субботника
В копилку субботника


В копилку субботника

В копилку субботника
В копилку субботника
В копилку субботника
В копилку субботника
В копилку субботника
В копилку субботника
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Группа работников жилищно-коммунального хозяйства и райисполкома во главе с председателем Николаем Розумом трудились на подъезде к д. Бастуны. У перекрестка...
 
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