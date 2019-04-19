В Кореличах наносится дорожная разметка

Источник материала: Полымя

В день республиканского субботника экипаж Новогрудского участка КУП «СМЭП Гродненского облисполкома», с которым заключён договор Кореличским РУП ЖКХ, приступил к нанесению поперечной дорожной разметки на улицах г.п. Кореличи. Наносится разметка специальной техникой с использованием разметочной краски «Спринтер АК-511». Всего в городском посёлке запланировано нанести около 2 тысяч квадратных метров разметки. Работы будут продолжаться на следующей недели. Будет наноситься как поперечная, так и продольная разметка, благодаря чему дороги райцентра приобретут обновлённый внешний вид.













Оксана ЯНУШ

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