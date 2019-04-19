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Дети из школы танцев «Держи ритм» заняли призовые места на международном конкурсе
20.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
20 апреля участники школы танцев «Держи ритм» приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Караван эмоций», проходивший в Минске.
Малыши с танцем «Тучка» заняли 2 место, средняя группа с танцем «Морячки» 3 место.
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20 апреля участники школы танцев «Держи ритм» приняли участие в Международном фестивале-конкурсе «Караван эмоций», проходивший в Минске.
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