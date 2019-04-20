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Дмитрий Дашкевич раскритиковал оппозиционных деятелей Беларуси, которые заявляют о президентских амбициях
Источник материала: Партизан
В проекте Кати Марковской
«Партии не могут по паре активистов выставить, чтобы в Куропатах стояли. Но все идут в президенты. Мне это неинтересно. Я бы занимался своими делами, если бы не Куропаты 2017-га, 2018-га и 2019-го годов. Они меня не отпускают. Для меня лично Куропаты — это первое, оно же — последнее дело, ради которого я готов собой пожертвовать. Все остальное меня не интересует», — цитирует Дашкевича Радио «Свабода».
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Дмитрий Дашкевич раскритиковал оппозиционных деятелей Беларуси, которые заявляют о президентских амбициях
В проекте Кати Марковской «Морква» общественный активист Дмитрий Дашкевич раскритиковал оппозиционных деятелей Беларуси, которые заявляют о президентских...
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