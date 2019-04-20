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LSTR выпустил футболки с изображением минских подростков 90-х

21.04.2019 14:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дмитрий Брушко, сын легенды беларуской фотожурналистики Сергея Брушко, продолжает краудфандить на книгу-фотоальбом «Змена» – с работами его отца. Свою лепту в пиар-компанию внес бренд LSTR: вместе с Брушко-младшим он устроил коллаборацию и выпустил майки в поддержку проекта, который уже сейчас называют одним из самых знаковых за последнее десятилетие.

О сотрудничестве с Брушко бренд сообщил в Twitter. Соответствующий лот с футболкой есть на сайте по ссылке: на ней принтом изображен Минск 1992 года. Кроме того, майки продают в магазине по адресу Веры Хоружей, 5: модель стоит 35 рублей. Как пишут авторы, 15% от каждой покупки перечисляются на издание «прекрасной книги».


Напомним, Дмитрий Брушко собирает средства на платформе «Улей». На данный момент 259 пользователей общими усилиями пожертвовали больше 15 тысяч рублей, что составляет около 56% от заявленной суммы (27,5 тысячи рублей). Книга, которую он хочет выпустить в свет, состоит из карточек 80-90-х годов его отца: снимки покажут ключевые моменты нашей истории: последствия взрыва на ЧАЭС, экономический кризис, забастовки рабочих, быт обычных людей и даже заключённых и солдат-срочников. Вы все еще можете перечислить любую удобную для вас сумму вознаграждения, если поддерживаете инициативу, – до конца сбора осталось девять дней.



Фото обложки: lstr.by.

Читайте по теме: Сын легенды Сергея Брушко выпустит проект с фотоработами отца о 80-90-х годах Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Брушко, сын легенды беларуской фотожурналистики Сергея Брушко, продолжает краудфандить на книгу-фотоальбом «Змена» – с работами его отца. Свою лепту в...
 
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