LSTR выпустил футболки с изображением минских подростков 90-х

Источник материала: KYKY

Дмитрий Брушко, сын легенды беларуской фотожурналистики Сергея Брушко, продолжает краудфандить на книгу-фотоальбом «Змена» – с работами его отца. Свою лепту в пиар-компанию внес бренд LSTR: вместе с Брушко-младшим он устроил коллаборацию и выпустил майки в поддержку проекта, который уже сейчас называют одним из самых знаковых за последнее десятилетие.





О сотрудничестве с Брушко бренд сообщил в Twitter. Соответствующий лот с футболкой есть на сайте по ссылке : на ней принтом изображен Минск 1992 года. Кроме того, майки продают в магазине по адресу Веры Хоружей, 5: модель стоит 35 рублей. Как пишут авторы, 15% от каждой покупки перечисляются на издание «прекрасной книги».

15% з кожнай цішоткі ідзе на выданне гэтай цудоўнай кнігі. pic.twitter.com/4YhU2HFzL2 — LSTR Adziennie (@lstr_by) 20 апреля 2019 г.



Напомним, Дмитрий Брушко собирает средства на платформе «Улей». На данный момент 259 пользователей общими усилиями пожертвовали больше 15 тысяч рублей, что составляет около 56% от заявленной суммы (27,5 тысячи рублей). Книга, которую он хочет выпустить в свет, состоит из карточек 80-90-х годов его отца: снимки покажут ключевые моменты нашей истории: последствия взрыва на ЧАЭС, экономический кризис, забастовки рабочих, быт обычных людей и даже заключённых и солдат-срочников. Вы все еще можете перечислить любую удобную для вас сумму вознаграждения, если поддерживаете инициативу, – до конца сбора осталось девять дней.









Фото обложки: lstr.by .