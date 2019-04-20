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ЦИК Украины: избирательные участки посетили 17 % граждан

21.04.2019 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ЦИК Украины опубликовал первые данные об активности избирателей в ходе голосования во втором туре президентских выборов.

По данным на 11:00 на избирательных участках побывало 17,08 % граждан страны, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт украинского Центризбиркома.

Наибольшую активность при голосовании во втором туре выборов главы государства продемонстрировали Николаевская (23,43%), Запорожская (22,78%), Полтавская (22,77%) и Черкасская (21,8%) области. Наименьшее количество избирателей пока пришли на участки в Закарпатской области – чуть более 6%. В столице Украины Киеве по данным на 11:00 проголосовали 16,55 % граждан.


 
Теги: Минск
 
 
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ЦИК Украины опубликовал первые данные об активности избирателей в ходе голосования во втором туре президентских выборов.
 
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