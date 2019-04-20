ЦИК Украины: избирательные участки посетили 17 % граждан

а «Минск-Новости» со ссылкой на сайт украинского Центризбиркома. По данным на 11:00 на избирательных участках побывало 17,08 % граждан страны, сообщает корреспондент агентствсо ссылкой на сайт украинского Центризбиркома.





Наибольшую активность при голосовании во втором туре выборов главы государства продемонстрировали Николаевская (23,43%), Запорожская (22,78%), Полтавская (22,77%) и Черкасская (21,8%) области. Наименьшее количество избирателей пока пришли на участки в Закарпатской области – чуть более 6%. В столице Украины Киеве по данным на 11:00 проголосовали 16,55 % граждан.



