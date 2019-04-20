|
ЦИК Украины: избирательные участки посетили 17 % граждан
Источник материала: Партизан
ЦИК Украины опубликовал первые данные об активности избирателей в ходе голосования во втором туре президентских выборов.
По данным на 11:00 на избирательных участках побывало 17,08 % граждан страны, сообщает корреспондент агентств
Наибольшую активность при голосовании во втором туре выборов главы государства продемонстрировали Николаевская (23,43%), Запорожская (22,78%), Полтавская (22,77%) и Черкасская (21,8%) области. Наименьшее количество избирателей пока пришли на участки в Закарпатской области – чуть более 6%. В столице Украины Киеве по данным на 11:00 проголосовали 16,55 % граждан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК Украины опубликовал первые данные об активности избирателей в ходе голосования во втором туре президентских выборов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)