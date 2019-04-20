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Новым президентом Украины станет Владимир Зеленский

21.04.2019 21:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Новым президентом Украины станет Владимир Зеленский

Победу своего соперника уже на основании многочисленных экзитполов признал и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Данные экзитполов, согласно которым за Владимира Зеленского проголосовало около 73% избирателей, в то время как за Порошенко - всего 25%, с самого начала не вызвали ни у кого вопросов. И опросы телеканала ТСН и Национальный экзитпол - давали практически идентичные данные. Поэтому не дожидаясь официальных данных ЦИК, оба кандидата , как говорится, раскланялись перед своими сторонниками и противниками.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поблагодарил за свою победу и семью, и всех, кто его поддерживал, после чего пообещал всем, что никогда их не подведет. Также актер поблагодарил правоохранителей за "честную службу" и СБУ - за то, что они его "держали в тонусе".

"Спасибо всем нашим военным и волонтерам за то, что вы храните Украину", - сказал Зеленский и поблагодарил также всех украинцев, которые его поддержали, и всех украинцев, которые "сделали другой выбор".

Президент Петр Порошенко в свою очередь признал победу соперника и пообещал помогать Владимиру Зеленскому готовиться к исполнению обязанностей главы государства.

"До инаугурации я готов тратить все время, чтобы помочь новому президенту подготовиться к этой должности", - заявил Петр Порошенко. По словам действующего главы государства, результаты экзитполов "являются очевидными, и дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его", сообщил УНИАН.

Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов Украины была практически очевидно еще до начала голосования. Удивительно, но результаты экзитполов с минимальной погрешностью совпали с опросами, которые проводились во время президентской гонки.

Поэтому Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим еще до оглашения результатов экзитполов заявил в интервью агентству «Минск-Новости», что не видит никаких угроз для изменений белорусско-украинских отношений в худшую сторону
 
Теги: Минск
 
 
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Победу своего соперника уже на основании многочисленных экзитполов признал и действующий президент Украины Петр Порошенко.
 
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