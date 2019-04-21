Нефть дорожает на фоне планов США ввести санкции на поставки из Ирана

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня утром выросли на 3,2% до $74,31 за баррель - самого высокого уровня с 1 ноября 2018 года. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 3% до $65,87 за баррель, что является максимумом с 30 октября прошлого года.

Накануне, 21 апреля, американская газета The Washington Post сообщила, что в понедельник США собираются объявить о запрете на покупку нефти из Ирана. Ожидается, что с 2 мая Госдепартамент США больше не будет освобождать от санкций страны, которые на данный момент импортируют иранскую нефть или конденсат.

США повторно ввели санкции на экспорт иранской нефти после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Американские власти также пригрозили санкциями тем странам, которые продолжат покупать иранскую нефть. Позже Вашингтон временно освободил от соблюдения санкций восемь основных покупателей иранской нефти, в основном в Азии, что позволило им покупать ее в ограниченном количестве в течение шести месяцев.

СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС.

Источник: БЕЛТА.

