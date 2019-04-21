Источник материала: Навiны Палесся



С принятием в 2016 году Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности» и технических нормативных правовых актов в его развитие, главной задачей для руководителей субъектов хозяйствования в обеспечении промышленной безопасности является их исполнение.

С учетом внесенных изменений и дополнений в Указы Президента Республики Беларусь №510 от 16.10.2009 года и №376 от 16.10.2017 по ограничению контрольных функций Госпромнадзора за работой предприятий, возросла ответственность руководителей и специалистов за обеспечением промышленной безопасности на предприятиях.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О промышленной безопасности» 2016 года, руководитель субъекта промышленной безопасности, на котором эксплуатируются опасные производственные объекты 1 или 2-го типов опасности, создает службу промышленной безопасности. На опасных производственных объектах 3 типа или потенциально опасных объектах, руководитель предприятия вводит в штат предприятия должность инженера по промышленной безопасности.

Однако, большинство руководителей подконтрольных Госпромнадзору предприятий Брестской области считают, что острой необходимости введения в штат предприятия должности инженера по промышленной безопасности нет, и распределяют соответствующие обязанности и полномочия на главных специалистов предприятия.

Проведенные мониторинги предприятий, а также выборочные проверки предприятий Брестской области в течении отопительного периода 2018-2019 года показали, что выполнение законодательства Республики Беларусь в области промышленной безопасности требует от руководителей основательного пересмотра организации промышленной безопасности, выработки системного подхода в планировании, исполнении и контроле за обеспечением безопасной эксплуатации опасных и потенциально опасных объектов. Выявлены многочисленные нарушений действующих норм и Правил. Это нарушения, связанные с организацией эксплуатации опасных и потенциально опасных производственных объектов. Большая часть из них, приходится на котельные жилищно — коммунального хозяйства на которых в основном эксплуатируются котлы на местных видах топлива.

Из 25 поднадзорных предприятий ЖКХ Брестской области, должность инженера по промышленной безопасности не введена ни на одном предприятии.

При этом на предприятиях ЖКХ зарегистрировано 514 потенциально опасных объектов.

Анализируя выявленные нарушения по поднадзорным объектам, основной вопрос следует выделить по организации производственного контроля на предприятии. В Положениях по организации и осуществлении производственного контроля не внесены организационные мероприятия, которые по новому законодательству обязаны обеспечивать руководитель предприятия и главный инженер в функционировании производственного контроля. Не определен порядок планирования и финансирования организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации ОПО, ПОО и технических устройств.

На предприятиях, где отсутствуют инженеры по промышленной безопасности, руководителями предприятий не в полном объеме определены задачи главных специалистов предприятия по выполнению лицензионных требований, проведению идентификации, организации разработки локальных нормативных правовых актов как стандартов предприятия, организации обслуживания и ремонта ПОО и применяемых на них технических устройств. Система осуществления производственного контроля назначенными специалистами не выработана. Виды, сроки и объемы проверок, эксплуатируемых ОПО, ПОО и технических устройств не спланированы. Анализ состояния промышленной безопасности не проводится.

Следует обратить внимание руководителей предприятий на вопросы разъяснительной, информационной работы среди специалистов предприятия обеспечивающих безопасность эксплуатируемых объектов и предупреждение аварийных ситуаций на промышленных предприятиях. Требуется и рассмотрение вопроса о введении в штат предприятия должности инженера по промышленной безопасности.

Старший государственный инспектор Брестского областного управления Госпромнадзора

Александр Губин