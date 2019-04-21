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Мария Махаринская, победитель этапа КМ по прыжкам на батуте: «Рады, что получилось всё»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным событием этого лета – II Европейскими играми.
Также эти соревнования стали одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Токио. По этапу Кубка мира у белорусов три медали: бронза – у Владислава Гончарова, и два золота в синхронных прыжках в мужском и женском дуэтах. Отличились Владислав Гончаров и Олег Рябцев, а также Мария Махаринская и Анна Гончарова.
Анна Гончарова, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Мария Махаринская, победительница этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
Владислав Гончаров, победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте:
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Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшие спортсмены проверили свои силы перед главным...
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