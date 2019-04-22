60% туристов в регионе путешествуют индивидуально

Источник материала: Вороновская газета





Более 30 тысяч человек с начала этого года уже посетили Гродно и район без оформления виз.

И это более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – тогда в районе побывали около 13,4 тысячи гостей. За весь минувший год в регион посетили свыше 92 тысяч безвизовых туристов.

Сегодня примерно 40% гостей приезжают в Гродно на два дня и более дней. Примерно столько же путешествуют в составе организованных групп, остальные 60 % – в индивидуальном порядке.

Как рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома, приезжают в Беларусь безвизово жители более чем 30 стран, однако наибольший поток гостей наблюдается из соседних Польши, Литвы и Латвии. Также в лидерах жители Германии. Еще одна любопытная тенденция – все больше иностранцев оформляют туристические визы в Беларусь.





– Тенденция такая, что многие гости, воспользовавшись возможностью безвизового въезда, уже на следующую поездку оформляют визы. Это связано с тем, что им интересно больше узнать о нашей стране, побывать в других городах. Кроме их личных впечатлений, приносит результат наша реклама, участие в выставках, форумах, – рассказала директор «ViVA Travel» Татьяна Пискун. – На майские праздники, к примеру, у нас все группы будут с визами. Туристы побывают в Бресте, Мире, Несвиже, Лиде, Гродно и других городах. – рассказала

Как показывает статистика, активно развиваются в регионе все виды туризма. Иностранцы едут не только познакомиться с достопримечательностями и особенностями региона, но и отдохнуть, подлечиться.

– Если говорить о медицинском туризме, на наш взгляд, можно выделить два тренда. Это стоматология и санаторно-курортное лечение. Хорошо разрекламирована и пользуется спросом у гостей «Жемчужина». Есть интерес к санаторию «Озерный», работает в этом направлении «Поречье», – отметил директор фирмы «Зет» Сергей Якшевич.







В то же время, по его наблюдениям, многие туристы интересуются именно мероприятиями, которые проходят в Гродно. Латыши и эстонцы, например, едут не только посмотреть город, но и отдохнуть. А потому спектакли, вечерние программы в кафе, концерты – все это им особенно интересно.

Постепенно развивается инфраструктура для туристов. Меняется законодательство в этой сфере. С 1 января минувшего года зона безвизового туризма охватывает весь Гродненский район. Кроме того, можно прибыть в регион не только автомобильным, но железнодорожным и авиа транспортом. В настоящее время прорабатываются возможности расширения безвизовой зоны в регионе и объединения Гродненской и Брестской безвизовых зон, что откроет новые возможности для гостей в виде новых видов отдыха и новых маршрутов.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/