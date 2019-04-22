Номер Беларуси для «Евровидения» сделает бывший муж Лободы

Источник материала: Полымя

Молодая певица ЗЕНА продолжает активно готовиться к конкурсу песни «Евровидение-2019», на котором артистка представит Беларусь. Впрочем, подробности подготовки хранятся в тайне.





«Ничего не могу сказать (о номере — Sputnik), только то, что команда новая», — рассказала ЗЕНА в последнем выпуске «Дневников «Евровидения».

Впрочем, кое-что о номере уже известно. Так, его постановкой занимается украинский режиссер и хореограф Андрей Царь. Ранее Царь занимался в том числе и подготовкой номера Светланы Лободы для «Евровидения-2009». Более того, после конкурса они несколько лет состояли в гражданском браке, пока не расстались в 2014-м. У Царя и Лободы есть дочь — Евангелина.

ЗЕНА выйдет на сцену первого полуфинала «Евровидения» 14 мая 2019 года. Сейчас букмекеры не верят в то, что Беларусь сможет выйти в финал шоу.

Источник Sputnik.by