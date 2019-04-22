На белорусско-польской границе пограничники нашли в машине у жителя Минска охотничьи патроны

Источник материала: Вороновская газета

Очередная попытка перемещения боеприпасов через белорусско-польскую границу пресечена гродненскими пограничниками в пункте пропуска Берестовица.

Так, 22 апреля 2019 года, при оформлении на выезд из Республики Беларусь в пункте пропуска Берестовица автомобиля Мерседес под управлением жителя г.Минска 1978 года рождения, в нише для запасного колеса багажника и в подкапотном пространстве автомобиля были обнаружены 11 охотничьих патронов.

Боеприпасы были изъяты оперативными сотрудниками Гродненской пограничной группы и отправлены на экспертизу.

В отношении минчанина проводится проверка в порядке ст.ст 173, 174 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь по признакам состава преступления предусмотренного частью 1 ст.333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники).

tops.gpk.gov.by