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Шок! Тело женщины, подозреваемой в убийстве младенца в 1993 году, нашли в пруду

23.04.2019 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, останки ребенка на минувшей неделе были обнаружены на территории одного из частных домов в Северном микрорайоне Барановичей.
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Место, где было закопано тело ребенка. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ


В ночь на 16 апреля в милицию позвонил житель Барановичей и рассказал, что во время беседы с сестрой узнал, что когда-то во дворе его дома их родственница закопала ребенка. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. 

В месте, которое указал мужчина, милиционеры обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет. Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка – это 52-летняя жительница Барановичей. 

Она пояснила, что мальчика родила в 1993 году. Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело за убийство.
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По информации Intex-press, женщина, подозреваемая в убийстве ребенка, в 90-х годах была квартиранткой в доме, возле которого обнаружили останки.

Супруг женщины в версию убийства не верил:

– По моей памяти, у нее выкидыш был – родился ребенок мертвый, а брат ее его закопал. Меня там не было. Про убийство – это неправда. Пусть адвокат и милиция во всем разбираются, – рассказал Intex-press мужчина.

Женщину задержали, а через несколько дней отпустили из ИВС. 

Вечером 22 апреля ее тело нашли в техническом пруду в Северном микрорайоне.

– Видимых признаков насильственной смерти на теле выявлено не было, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения тела проводится проверка, – сообщили в Intex-press в Следственном комитете.


В СК также пояснили, что, несмотря на гибель подозреваемой, расследование уголовного дела продолжается.

– Останки ребенка в последующем будут переданы родственникам для захоронения, – отметил Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.

 
 
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Напомним, останки ребенка на минувшей неделе были обнаружены на территории одного из частных домов в Северном микрорайоне Барановичей.
 
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