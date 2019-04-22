Шок! Тело женщины, подозреваемой в убийстве младенца в 1993 году, нашли в пруду





В ночь на 16 апреля в милицию позвонил житель Барановичей и рассказал, что во время беседы с сестрой узнал, что когда-то во дворе его дома их родственница закопала ребенка. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа.





В месте, которое указал мужчина, милиционеры обнаружили закопанные костные останки младенца, завернутые в полиэтиленовый пакет. Сотрудники уголовного розыска Барановичского ГОВД установили мать ребенка – это 52-летняя жительница Барановичей.





Она пояснила, что мальчика родила в 1993 году. Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело за убийство.

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По информации Intex-press, женщина, подозреваемая в убийстве ребенка, в 90-х годах была квартиранткой в доме, возле которого обнаружили останки.





Супруг женщины в версию убийства не верил:





– По моей памяти, у нее выкидыш был – родился ребенок мертвый, а брат ее его закопал. Меня там не было. Про убийство – это неправда. Пусть адвокат и милиция во всем разбираются, – рассказал Intex-press мужчина.





Женщину задержали, а через несколько дней отпустили из ИВС.





Вечером 22 апреля ее тело нашли в техническом пруду в Северном микрорайоне.





– Видимых признаков насильственной смерти на теле выявлено не было, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту обнаружения тела проводится проверка, – сообщили в Intex-press в Следственном комитете.









В СК также пояснили, что, несмотря на гибель подозреваемой, расследование уголовного дела продолжается.





– Останки ребенка в последующем будут переданы родственникам для захоронения, – отметил Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области.