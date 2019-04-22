Вырос спрос на недвижимость в Минском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спрос на загородную недвижимость в Минском районе за 3 месяца рекордно опередил показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег

386 сделок по купле-продаже индивидуальных жилых домов или + 56%. Рост, пусть и менее значительный, показала также жилая загородная недвижимость всей Минской области. Спрос вырос на 12%.





И всё это на фоне резкого снижения спроса на столичные квартиры. Риелторы отмечают, что из-за повышения цен на квадратные метры в Минске, многие потенциальные покупатели стали переориентироваться на пригородные квартиры в городах-спутниках.