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Вырос спрос на недвижимость в Минском районе

23.04.2019 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спрос на загородную недвижимость в Минском районе за 3 месяца рекордно опередил показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских магазинах не хватает «мелких» денег

386 сделок по купле-продаже индивидуальных жилых домов или + 56%. Рост, пусть и менее значительный, показала также жилая загородная недвижимость всей Минской области. Спрос вырос на 12%.

Вырос спрос на недвижимость в Минском районе

И всё это на фоне резкого снижения спроса на столичные квартиры. Риелторы отмечают, что из-за повышения цен на квадратные метры в Минске, многие потенциальные покупатели стали переориентироваться на пригородные квартиры в городах-спутниках. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Спрос на загородную недвижимость в Минском районе за 3 месяца рекордно опередил показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в программе...
 
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