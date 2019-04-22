|
Вырос спрос на недвижимость в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спрос на загородную недвижимость в Минском районе за 3 месяца рекордно опередил показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
386 сделок по купле-продаже индивидуальных жилых домов или + 56%. Рост, пусть и менее значительный, показала также жилая загородная недвижимость всей Минской области. Спрос вырос на 12%.
И всё это на фоне резкого снижения спроса на столичные квартиры. Риелторы отмечают, что из-за повышения цен на квадратные метры в Минске, многие потенциальные покупатели стали переориентироваться на пригородные квартиры в городах-спутниках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Спрос на загородную недвижимость в Минском районе за 3 месяца рекордно опередил показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)