Слушания в Гааге по делу захваченных украинских моряков состоятся в мае









Слушания в Международном трибунале о делу против России касательно захвата украинских кораблей и моряков у Керченского пролива в ноябре прошлого года состоятся 10-11 мая. Об этом сообщила заместитель министра иностранных прав Елена Зеркаль.





Facebook . "Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - написала она в





Как известно, во вторник, 23 апреля, в Гааге состоялись консультации между Украиной и Россией по иску Киева в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и задержанных моряков. Зеркаль отметила, что предметом для судебного рассмотрения этого спора являются разбежности в трактовании международного морского права сторонами.





"Аргументы, которые мы услышали сегодня от РФ, только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей", - отметила Зеркаль, подчеркнув, что у России есть время добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.







