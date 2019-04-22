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Слушания в Гааге по делу захваченных украинских моряков состоятся в мае

23.04.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня стороны провели консультации по иску Киева в Международный трибунал ООН.



Слушания в Международном трибунале о делу против России касательно захвата украинских кораблей и моряков у Керченского пролива в ноябре прошлого года состоятся 10-11 мая. Об этом сообщила заместитель министра иностранных прав Елена Зеркаль.

 "Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - написала она в Facebook.

Как известно, во вторник, 23 апреля, в Гааге состоялись консультации между Украиной и Россией по иску Киева в Международный трибунал ООН об освобождении украинских судов и задержанных моряков. Зеркаль отметила, что предметом для судебного рассмотрения этого спора являются разбежности в трактовании международного морского права сторонами.

"Аргументы, которые мы услышали сегодня от РФ, только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей", - отметила Зеркаль, подчеркнув, что у России есть время добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.


25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".

16 апреля стало известно, что Украина обратилась к Международному трибуналу по морскому праву относительно освобождения моряков, которых Россия захватила в плен. Украина надеется, что за считанные недели Трибунал обяжет РФ освободить военнопленных и корабли.

 
 
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Сегодня стороны провели консультации по иску Киева в Международный трибунал ООН.
 
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